رحماندوست باز هم دبیر جشنواره تئاتر کودک ونوجوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی در بخشی از حکم رحمان‌دوست آمده است: حالا دیگر سالهاست که کودکان، نوجوانان و هنرمندان این عرصه چشم انتظار جشنواره‌ای هستند که توسعه واعتلاء تئاتر کودک را در پی دارد.

در ادامه این حکم آمده است: بی‌تردید حضور مؤثر، مشتاق وبی ریای شما در مقام دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان این رویداد مهم فرهنگی را رونق خواهد داد.

مصطفی رحماندوست در چهار سال گذشته دبیر جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان بوده است. هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک ونوجوان مهر ماه 89 در اصفهان برگزار می‌شود.