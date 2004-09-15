آيا زمان محاكمه قصاب صبرا و شاتيلا فرا نرسيده است ؟

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر- از آن تاريخ ، انگشت اتهام همه جهانيان به سوي كسي نشانه مي رود كه نام قصاب صبرا و شتيلا را به خود گرفته است و او كسي جز عامل اصلي اين جنايت يعني آريل شارون نيست.

سالگرد فاجعه صبرا و شتيلا كه در آن 3297 انسان بي گناه به فرمان شارون تروريست قتل عام شدند، يادآور مظلوميت مردم فلسطين و سكوت مرگبار جهانيان است.

كشتاراز غروب روز پنجشنبه شانزدهم سپتامبر، هنگامي آغاز شد كه نظاميان اشغالگر صهيونيست 300 تن از نيروهاي شبه نظامي فالانژيست لبنان را وارد اردوگاه كردند. رژيم تروريست صهيونيستي كمي بعد اعلام كرد كه قصد داشت اردوگاهي را كه عرفات در حدود دو هزار مبارز فلسطيني را در آنجا رها كرده بود، پاكسازي كند. قتل عام تا صبح روز شنبه 18 سپتامبر يعني بيش از 36 ساعت ادامه داشت و در اين مدت همزمان با سكوت كامل در رژيم صهيونيستي، قتل و كشتار و تجاوز به فلسطينيان در آنجا همچنان ادامه يافت.

در اين قتل عام 3297 كودك و نوزاد و زن فلسطيني و لبناني از مجموع 20 هزار ساكن اين اردوگاه شهيد شدند. در ميان كشته ها 136 لبناني ديده شد. پيكر 1800 نفر در خيابانها و كوچه هاي تنگ اين دو اردوگاه رها شده بود و 1097 نفر ديگر هم در بيمارستان غزه و 400 تن ديگر در بيمارستان عكا به شهادت رسيدند .

مناخيم بيگن كه در آن زمان نخست وزير رژيم صهيونيستي بود، پس از اين جنايت وحشيانه در برابر پارلمان رژيم صهيونيستي، مبارزان فلسطيني را حيواناتي توصيف كرد كه با دو پا راه مي روند !

نجات يافتگان از اين جنايت هم در وضعيتي به سر مي برند كه شايد ساده ترين عبارتي كه مي توان براي آن بكار برد، اين است كه آنها با "مرگ تدريجي" كه از زمان فاجعه با آن مواجه اند، دست و پنجه نرم مي كنند .

اززماني كه شارون به قدرت رسيد تاكنون هزاران فلسطيني به خاك و خون كشيده شده اند كه اين لكه ننگ براي هميشه در تاريخ سياه رژيم صهيونيستي و شارون جنايتكار باقي خواهد ماند.



آريل شارون طي سالهاي متمادي، نه تنها هزاران فلسطيني را قرباني اهداف شوم خود كرده، بلكه صدها منزل و اردوگاه را در كرانه باختري رود اردن و نوارغزه ويران كرد كه اين اعمال او آوارگي هزاران فلسطيني بي گناه را در پي داشته است.



جنگ تمام عياري كه اين رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع فلسطين به راه انداخته است منحصر به يك زمان نيست بلكه شب وروزنيروهاي اين رژيم با دستگيري و محاصره شهرها و روستاهاي فلسطيني و كشتار مردم بي دفاع آنان را هدف كينه توزي ، تعصب و قصاوت خود قرار مي دهند .

آيا آمريكا كه خود را داعيه دار حقوق بشر در جهان مي داند تن به محاكمه آريل شارون، قصاب صبرا و شتيلا و قاتل هزاران فلسطيني و لبناني مسلمان خواهد داد؟

گرچه چنين كاري از آمريكاي جنايتكار كه خود شريك اكثر جنايات اسرائيل و مشخصا آريل شارون بعيد به نظر مي رسد اما قصاب صبرا و شتيلا يعني شارون جنايت كار، خود بهتر از هر كسي مي داند كه سرانجام به آتش قهر و نفرت ميليونها فلسطيني مظلوم و مسلمان ، گرفتار خواهد شد.