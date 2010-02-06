وزارت کشور حرکات دشمنان برای روز 22 بهمن را زیر نظر دارد

مهدی محمدی فر، معاون پارلمانی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، 22بهمن را روز ملی مردم و جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهارداشت: 22 بهمن به عنوان نماد روز ملی ایران و وحدت مردم قطعا جریان ‌بردار و خط بردار نیست.

وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره شاهد آن بوده ایم، افزود: 22بهمن یک حرکت مردمی است و همچون گذشته خود مردم آن را سازماندهی می ‌کنند.

محمدی فر تاکید کرد که همچون سنوات گذشته تمامی گروه های سیاسی و دسته‌ جات از جریانهای مختلف اعلام داشته اند که در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن حضوری حماسی خواهند داشت، بنابراین پیش بینی وزارت کشور این است که ضمن حضور پرشور میلیونی مردم در جشن پیروزی ایرانیان، مشکل خاصی را در این روز شاهد نخواهیم بود.

وی درباره تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت کشور برای پاسداشت روز 22 بهمن، تصریح کرد: با حضور گسترده مردم برخی تحرکات اثری نخواهد داشت و ما مواظب برخی حرکات و اقداماتی که دشمنان برای مقابله با حضور سیل‌ آسای مردم ممکن است تدارک دیده باشند، هستیم.

معاون پارلمانی وزیر کشور یادآوری کرد که اگر برخی جریانات که عمدتا از خارج کشور ساماندهی می شوند، قصد داشته باشند در روز 22 بهمن ماه اقدامی خلاف خواست مردم انجام دهند، قطعا به ضررشان خواهد بود و با خروش میلیونی مردم علیه آنان مواجه خواهد شد.

وی گفت: مردم در روز 22 بهمن بار دیگر انسجام و همدلی خود را نشان خواهند داد و دشمن را از توطئه علیه ملت ایران نا امید و پشیمان خواهد کرد.

محمدی فر در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر، درباره اضافه شدن 20 نماینده از مجلس هشتم به ترکیب 290 نفره مجلسیان و آخرین اقدامات وزارت کشور در این زمینه، خاطرنشان کرد: آخرین مراحل بررسی های این موضوع در وزارت کشور در حال انجام است و پس از رسیدن به نتایج نهایی در این زمینه اطلاع رسانی کافی صورت خواهد گرفت.