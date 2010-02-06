به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به مناسبت ایام مبارک دهه فجر فاز دوم موزه باستانشناسی دره شهر در جنوب استان ایلام شامل غرفه آرایی و جانمایی اشیاء ارزشمند تاریخی و فرهنگی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی و استانی ظهر شنبه افتتاح شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حاشیه افتتاح موزه باستانشناسی شهر تاریخی دره شهر گفت: حفظ میراث فرهنگی و هویت ملی ضروری و یک نیاز اساسی است که یکی از راههای آن راه اندازی موزههای تخصصی دراین زمینه است.
مسعود اسکندری افزود: فاز دوم و پایانی موزه شامل نصب 32 عدد دوربین مداربسته، نصب ویترینها و غرفه آرایی و تجهیز موزه با 350 میلیون ریال اعتبار صورت گرفت.
وی ضمن تقدیر از فعالیت کارشناسان اداره کل در راه اندازی به موقع موزه اظهار داشت: در حال حاضر اشیا تاریخی و فرهنگی ارزشمندی شامل سکهها، سفالها، ریتون نقرهای و گچ بریهای بسیار زیبا در ویترینهای مورد نظر توسط کارشناسان خبره اداره جانمایی شده است.
این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از ایام دهه فجر موزه باستانشناسی دره شهر مورد بازدید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
موزه باستانشناسی در کنار شهر تاریخی درهشهر در ۱۳۵کیلومتری جنوب شرقی ایلام با نام قدیمی "سیمره" یکی از شهرهای مهم و با رونق دوران ساسانی به شمار میرفته،واقع شده است.
پل تاریخی گاومیشان از مهمترین آثار تاریخی شهرستان دره شهر است.
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