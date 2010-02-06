به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به مناسبت ایام مبارک دهه فجر فاز دوم موزه باستان‌شناسی دره شهر در جنوب استان ایلام شامل غرفه آرایی و جانمایی اشیاء ارزشمند تاریخی و فرهنگی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی و استانی ظهر شنبه افتتاح شد .



مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در حاشیه افتتاح موزه باستان‌شناسی شهر تاریخی دره شهر گفت: حفظ میراث فرهنگی و هویت ملی ضروری و یک نیاز اساسی است که یکی از راههای آن راه اندازی موزه‌های تخصصی دراین زمینه است .



مسعود اسکندری افزود: فاز دوم و پایانی موزه شامل نصب 32 عدد دوربین مداربسته، نصب ویترین‌ها و غرفه آرایی و تجهیز موزه با 350 میلیون ریال اعتبار صورت گرفت .



وی ضمن تقدیر از فعالیت کارشناسان اداره کل در راه اندازی به موقع موزه اظهار داشت: در حال حاضر اشیا تاریخی و فرهنگی ارزشمندی شامل سکه‌ها، سفال‌ها، ریتون نقره‌ای و گچ بری‌های بسیار زیبا در ویترین‌های مورد نظر توسط کارشناسان خبره اداره جانمایی شده است .



این مقام مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از ایام دهه فجر موزه باستان‌شناسی دره شهر مورد بازدید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت .



موزه باستان‌شناسی در کنار شهر تاریخی دره‌شهر در ‪ ۱۳۵ ‬ کیلومتری جنوب شرقی ایلام با نام‌ قدیمی "سیمره" یکی از شهرهای مهم و با رونق دوران ساسانی به شمار می‌رفته،واقع شده است .

پل تاریخی گاومیشان از مهمترین آثار تاریخی شهرستان دره شهر است.