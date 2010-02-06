تعامل با مراکز علمی و صنایع دفاعی نیروی هوایی ارتش را به بالندگی رسانده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سرتیپ دوم خلبان محمد تسویه چی بعدازظهر شنبه در نشستی مطبوعاتی با بیان اینکه امروزه نیروی هوایی ارتش از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات هوایی در سطح بالایی قرار دارد، افزود: تحریمها علیه ایران نه تنها خللی در قدرت دفاعی کشور ایجاد نکرده است بلکه زمینه ساز ارتقا اعتماد به نفس و خودکفایی نیز در نیروی هوایی ارتش شده است.

وی اذعان داشت: تاسیس دانشگاه شهید ستاری بعد از انقلاب نه تنها خوداتکایی نیروی هوایی ارتش را افزایش داد بلکه امروزه قادریم حتی از نیز به منظور آموزش در این دانشگاه بپردازیم.

تسویه چی با اشاره به اینکه تمامی قطعات هواپیمایی جنگی توسط متخصصان داخلی تولید می شود بیان کرد: ساخت و انبوه سازی هواپیماهای صاقه، تندر و آذرخش از جمله دستاوردهای ملی نیروی هوایی ارتش طی سالیان گذشته محسوب می شود.

وی انجام پروازهای طولانی مدت و سوختگیری در هوا حتی در شرایط بد آب و هوایی را از دیگر قابلیت خلبانان نیروی هوایی ارتش بر شمرد و افزود: خلبانان نیروی هوایی ارتش با انجام عملیات های موفقیت آمیز در 8 سال دفاع مقدس قدرت و توانایی خود را به رخ جهانیان کشیده اند.

وی تصریح کرد: امروزه نیز خلبانان و پرسنل نیروی هوایی ارتش در رزمایش های گوناگون ثابت کرده اند که دست هر متجاوز به کیان و ناموس ایران اسلامی را قطع خواهند کرد.