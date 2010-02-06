سه میلیون نفر عضو تعاونی در خراسان رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن قاسمی علی آبادی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در ابتدای انقلاب اسلامی فقط 164 تعاونی مشغول به فعالیت دایر بود ولی اکنون بیش از 8 هزار تعاونی به ثبت رسیده را شاهد هستیم.

مدیر کل تعاون خراسان رضوی به رشد چشمگیر بخش تعاون در عمر دولت نهم اشاره کرد.

قاسمی افزود: در بحث تعاونی های سهام عدالت دو میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش این تعاونی ها هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه راه اندازی تعاونی های فراگیر ملی می باشیم، با حمایت های جدی دولت در این رابطه اقدامات خوبی را انجام می دهیم.



