سیزدهمین دوره از تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان استارت خورد

حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان سرانجام با کناره گیری استان یزد و میزبانی کرمان گشایش یافت، این رقابت به طول 537 کیلومتراز امروز در پنج مرحله برگزار می شود.

اسلامی افزود: این دوره از رقابتها تا چهارشنبه 21 بهمن با حضور 13 تیم داخلی و خارجی برگزار می شود.

وی تیمهای خارجی شرکت کننده در این تور را تیمهایی از کشورهای ترکیه، تایلند، قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان و آذربایجان عنوان کرد و گفت: در این رقابتها شش تیم داخلی نیز حضوردارند که طی این پنج مرحله در رشته های تایم تریل انفرادی و تیمی و استقامت جاده ای با هم به رقابت می پردازند.

وی یاداورشد: این تور 24 هزار یورو است که از سوی فدراسیون دوچرخه سواری و اداره تربیت بدنی استان به برنده های هر مرحله پرداخت می شود.

مرحله اول این تور از ساعتی پیش در کرمان آغاز شد و تیمهای شرکت کننده مسافت 54 کیلومتری در جاده هفت باغ کرمان را به صورت رفت و برگشتی در قالب تایم تریل تیمی رکاب می زنند.

این تور قرار بود با همکاری استان یزد و کرمان برگزار شود که با کنار کشیدن یزدی ها استان کرمان میزبان برگزاری تور شد.

