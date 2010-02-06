نگاه به نماز نباید همانند نگرش به سیستم اداری باشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امرالله سبحانی نیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فردی که اهل نماز بوده و قلباً آن را درک کرده و اعتقاد داشته باشد قطعاً از انجام حرکات ناشایست دوری خواهد کرد که در این راستا نماز و مسائل معنوی مهمترین عامل موفقیت برای جوانان و نوجوانان است.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی اظهار داشت: فرهنگ سازی نماز در بین جوانان بسیار مهم است و باید کاری بکنیم که نماز به صورت امری عملی و کاربردی در جامعه ترویج شود و با اعمال نیکو و خداپسندانه در ارتقا معنوی انسان ها تلاش نمائیم.

سبحانی نیا افزود: باید یکی از اولویت های مدارس، پژوهش محوری در حوزه دینی و ترویج فرهنگ غنی اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: انقلاب ما انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش ها بوده و همه باید در جهت تحقق اهداف و ارزش های والای انقلاب تلاش نمائیم و اهتمام ما به مسائل دینی باید طوری باشد که در عمل آن را ثابت نمائیم.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همانطور که به مسائل علمی و آموزشی توجه ویژه داریم باید به مسائل معنوی و نماز در جهت تهذیب نفس وخودسازی بیشتر از همه زمینه ها اهتمام ویژه داشته باشیم.



سبحانی نیا برگزاری آموزش ضمن خدمت کارکنان دولتی در قالب آشنایی با نماز و انتقال به جامعه و اموزش نماز به خانواده ها را از بحث های اولویت دار این نهاد فرهنگی در خراسان ذکر کرد.