  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

نگاه به نماز نباید همانند نگرش به سیستم اداری باشد

نگاه به نماز نباید همانند نگرش به سیستم اداری باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی مسجد گریزی نوجوانان را برخورد نامناسب متولیان مساجد دانست و گفت: دین مدیریت فرهنگی می خواهد و نباید به نماز به سیستم اداری نگاه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امرالله سبحانی نیا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: فردی که اهل نماز بوده و قلباً آن را درک کرده و اعتقاد داشته باشد قطعاً از انجام حرکات ناشایست دوری خواهد کرد که در این راستا نماز و مسائل معنوی مهمترین عامل موفقیت برای جوانان و نوجوانان است.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی اظهار داشت: فرهنگ سازی نماز در بین جوانان بسیار مهم است و باید کاری بکنیم که نماز به صورت امری عملی و کاربردی در جامعه ترویج شود و با اعمال نیکو و خداپسندانه در ارتقا معنوی انسان ها تلاش نمائیم.

سبحانی نیا افزود: باید یکی از اولویت های مدارس، پژوهش محوری در حوزه دینی و ترویج فرهنگ غنی اسلامی باشد.

وی تصریح کرد: انقلاب ما انقلاب اسلامی مبتنی بر ارزش ها بوده و همه باید در جهت تحقق اهداف و ارزش های والای انقلاب تلاش نمائیم و اهتمام ما به مسائل دینی باید طوری باشد که در عمل آن را ثابت نمائیم.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همانطور که به مسائل علمی و آموزشی توجه ویژه داریم باید به مسائل معنوی و نماز در جهت تهذیب نفس وخودسازی بیشتر از همه زمینه ها اهتمام ویژه داشته باشیم. 

سبحانی نیا برگزاری آموزش ضمن خدمت کارکنان دولتی در قالب آشنایی با نماز و انتقال به جامعه و اموزش نماز به خانواده ها را از بحث های اولویت دار این نهاد فرهنگی در خراسان ذکر کرد.

کد مطلب 1030859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها