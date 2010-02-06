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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

دانلود سرودهای انقلابی از طریق سایت تبیان

دانلود سرودهای انقلابی از طریق سایت تبیان

مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، همزمان با فرارسیدن دهه فجر، امکان‌ دانلود (بارگذاری) مجموعه‌ای از سرودهای انقلابی را در سایت خود فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله سرودهای موجود در این مجموعه می‌توان به آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، هم‌پای جلودار، وطنم، ایران ایران، خجسته باد این پیروزی، سپیده اولین بهار، سنگر اسلام، سفر مبارک، مسلمانان به پا خیزید، لاله در خون، خمینی،‌ ای امام و خجسته باد اشاره کرد.

گلزار وطن، دیو چو بیرون رود، بهمن خونین، بهاران خجسته باد، ارتش برادر ما، آرمانم شهادت، الله‌اکبر و 22 بهمن از دیگر سرودهای موجود در این مجموعه هستند.

این سرودها در بخش گنجینه صوتی سایت تبیان قرار گرفته است و کاربران اینترنتی به صورت رایگان می‌توانند سرودها را دانلود کنند.

سایت تبیان از طریق نشانی اینترنتی www.tebyan.org قابل دسترسی است .

کد مطلب 1030860

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