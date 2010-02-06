دانلود سرودهای انقلابی از طریق سایت تبیان

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله سرودهای موجود در این مجموعه می‌توان به آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، هم‌پای جلودار، وطنم، ایران ایران، خجسته باد این پیروزی، سپیده اولین بهار، سنگر اسلام، سفر مبارک، مسلمانان به پا خیزید، لاله در خون، خمینی،‌ ای امام و خجسته باد اشاره کرد.

گلزار وطن، دیو چو بیرون رود، بهمن خونین، بهاران خجسته باد، ارتش برادر ما، آرمانم شهادت، الله‌اکبر و 22 بهمن از دیگر سرودهای موجود در این مجموعه هستند.

این سرودها در بخش گنجینه صوتی سایت تبیان قرار گرفته است و کاربران اینترنتی به صورت رایگان می‌توانند سرودها را دانلود کنند.

سایت تبیان از طریق نشانی اینترنتی www.tebyan.org قابل دسترسی است .