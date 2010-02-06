استیل آذین آسیایی می شود/ مهدوی کیا الگوی بازیکنان جوان است

امیر شاپورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در بازی با فولاد سه امتیاز بسیار ارزشمند را از دست دادیم اما تا پایان لیگ هشت بازی دیگر باقیمانده است و قطعا در این دیدارها با کسب امتیازات لازم، ضمن قرار گرفتن در جمع سه تیم بالای جدول، سهمیه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را هم بدست می آوریم.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان تیم استیل آذین قطعا در دیدارهای پایانی لیگ تمام تلاش خود را برای آسیایی شدن تیم به کار می بندند، ضمن اینکه تجربه نفراتی چون مهدوی کیا، کریمی، زندی و ... هم به ما در رسیدن به این موفقیت‌ کمک خواهد کرد.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین همچنین تاکید کرد: اشتباهات فردی در بازی‌های گذشته باعث شده نتوانیم نتایج دلخواه را کسب کنیم اما تصمیمات اشتباه داور هم در ناکامی تیم ما تاثیر داشته است.

وی اخراج مهدی مهدوی کیا در دیدار با فولاد را بسیار غیرمنصفانه ارزیابی کرد و افزود: تا به امروز ندیده و نشنیده بودم که مهدوی کیا بخواهد به داور یا بازیکن دیگری اهانت کند، حتی زمانیکه در آلمان بازی می کردم این مسئله را نشنیده بودم اما در بازی با فولاد داور در یک اقدام غیر قابل باور وی را به دلیل اهانت به کمکش از بازی اخراج کرد.

شاپورزاده در پایان گفت: مهدوی کیا از نظر فنی و اخلاقی الگوی بسیاری از فوتبالدوستان و بازیکنان ایرانی است و امیدوارم حضور این بازیکن به موفقیت‌‎های آینده استیل آذین کمک بیشتری کند.