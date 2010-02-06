14 هزار مددجو از خدمات مراکز خصوصی بهزیستی استان تهران بهره می برند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، علی امیرانی ظهر شنبه در مراسم افتتاح هشتمین مرکز بیماران روانی مزمن شهرستان شهریار‌ به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: تا یک دهه پیش بیماران روانی به عنوان معضل جامعه به حساب می ‌آمدند که هدف سازمان بهزیستی جمع ‌آوری این بیماران بود.

وی افزود: هم اکنون این مراکز به سمت توانمندسازی جامعه و بیماران حرکت می‌کنند و میزان خدمات رسانیهای خود را به بیماران بیشتر کرده‌اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 14 هزار نفر از خدمات مراکز خصوصی سازمان بهزیستی استان تهران استفاده می‌کنند که این امکانات تا 20 هزار نفر نیز امکان پذیر است و هدف سازمان در ابتدا تکمیل نیاز جامعه هدف بوده و سپس در دسترس قرار دادن امکانات با توجه به پراکندگی جغرافیایی است که این مراکز طوری در سطح استان تقسیم شود که جامعه هدف و خانواده‌ها به راحتی از این مراکز استفاده کنند.

همچنین در این مراسم رئیس اداره بهزیستی شهرستان شهریار یادآور شد: افتتاح مراکز خصوصی باعث به وجود آمدن اشتغالهای پایدار می‌ شود که هم اکنون حدود 600 اشتغال پایدار توسط موسسان مراکز خصوصی در سطح شهرستان شهریار به وجود آمده است.

امیرانی بعد از افتتاح مرکز اعصاب و روان بهنود از مرکز مهرآئین و مرکز امام رضا (ع) که از مراکز روانی مزمن است نیز بازدید کرد.