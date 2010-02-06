اختصاص 40 درصد اعتبار به روستاهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد به نقل از بهزیستی خراسان رضوی مهدی علی‌پور ظهر شنبه با اشاره به فعالیت‌های بهزیستی در دولت نهم افزود: عملکرد بهزیستی در چهار سال اخیر، با گذشته قابل قیاس نیست و در دولت نهم، با نگرش بسیجی و ایثارگرانه رئیس دولت، انقلابی در محرومیت‌زدایی و گسترش عدالت، رخ داده است.

معاون پشتیبانی و امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در طول سال‌های پس از انقلاب تا قبل از دولت نهم، تنها 16 واحد مسکونی در خراسان رضوی برای مددجویان بهزیستی احداث شده بود، اظهار داشت:‌ حتی این پروژه هم که در 16 کیلومتری مشهد توسط خیرین اجرا شده بود به خاطر مسائل اداری معطل مانده بود اما در دولت نهم هزاران واحد مسکونی در این استان برای مددجویان و جامعه هدف سازمان احداث شده است.

علی‌‌پور اعتبارات سازمان در سال 87 بیش از 85 درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته این میزان رشد اعتبارات را بی سابقه دانست.



