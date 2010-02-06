رئیس جدید سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سرپرست آموزش و پرورش استان خوزستان گفت: بسیج شجره طیبه ای است که باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند ثمره بخش باشد.

قدرت اله رشیدی پور با تأکید بر اهمیت ماموریت بسیج آموزش و پرورش در جنگ نرم افزود: عنوان بسیج نشان افتخار نظام است و مسئولین در این عرصه وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید این امورات را به نحو احسن به اجرا درآوردند.

سرهنگ فتحی نیا، رئیس جدید سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان ضمن اظهار امیدواری در انجام مأموریت های بسیج فرهنگیان عنوان کرد: بسیج هدیه الهی به نظام جمهوری اسلامی می باشد که تاکنون حافظ انقلاب بوده است.

وی افزود: آموزش و پرورش سهم مهمی در انقلاب داشته و دارد و همچنین تربیت صحیح و اسلامی می تواند پاسخگوی مناسب در مقابل تهاجم استکبار در جنگ نرم باشد.

فتحی نیا تأکید کرد: به برکت انقلاب امروز ما شاهد شکوفایی مردم در بخشهای مختلف علمی،‌ صنعتی و فرهنگی هستیم و حضور پرشور آحاد مردم در صحنه های گوناگون انقلاب نشان از حمایت و پشتیبانی مردم از نهضت گرانقدر امام خمینی (ره) دارد.

رئیس بسیج فرهنگیان استان اذعان داشت: دانش آموزان و دانشجویان نقش اصلی در سربازی نهضت و انقلاب را عهده دار بودند و همچنین پشتیبانی خداوند و توجه خاص حضرت ولی عصر (عج) موجب پشتیبانی انقلاب از تمام حوادث و دسیسه های استکبار جهانی به خصوص جنگ تحمیلی است.

سرهنگ صفری رئیس سابق سازمان بسیج فرهنگیان استان خوزستان نیز با اشاره به گرامیداشت ایام دهه فجر مبارک فجر عنوان کرد: تهیه ساختمان اداری، تأمین وسیله نقلیه و امکانات مورد نیاز بصیرت سیاسی و بینش، طرح ولایت به نحو احسن در استان اجرا شده است.

وی افزود: استفاده از 6 نمایندگی موسسه علمی به منظور اجرای کنکورهای آموزشی در بخش دانش آموزی و 11 حوزه ی در حال ساخت نیز از برنامه های این سازمان است که از مساعدت و همکاری خوب سازمان در ایام تصدی مسئولیت خود تشکی می نمایم.

در این مراسم از خدمات سرهنگ صفری در مدت تصدی ریاست سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان خوزستان تقدیر به عمل آمد.