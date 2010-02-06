مبارزه کشمیر مسلمان برای احیای هویت ملی / 6 دهه رنج و سکوت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم روز جهانی "همبستگی با مردم کشمیر" با حضور ساجد بلال، معاون اول سفارت پاکستان و جمعی از کارشناسان ایرانی و پاکستانی شبه قاره در محل سفارت پاکستان در تهران برگزار شد.

تاکید نهرو بر سپردن حاکمیت به کشمیری ها

در این مراسم، نقوی، دبیر مطبوعاتی سفارت پاکستان با اعلام این موضوع که کشورش به منظور همدردی با مردم کشمیر، یک روز را تعطیل رسمی اعلام کرده، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشستهایی به آزادی مردم کشمیر کمک و رهایی آنها را از اشغال هند نزدیک کند.

دبیر مطبوعاتی سفارت پاکستان به کنفرانس مطبوعاتی جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند در 2 فوریه 1951 نیز اشاره کرد و گفت : نهرو در این سخنرانی، نظر مردم کشمیر را مبنای حاکمیت آینده این منطقه اعلام کرد، ،وعده ای که تاکنون تحقق نیافته است.

پیام آصف علی زرداری به مناسبت روز همبستگی با مردم کشمیر



در این مراسم "ساجد بلال" معاون اول سفارت پاکستان ضمن خیرمقدم به حضار، پیام آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور را به مناسبت روز همدردی با مردم کشمیر قرائت کرد.

انتقال همدردی مردم ایران به مردم کشمیر، به آنها برای آزاد کردن خود روحیه خواهد داد. ساجد بلال

رئیس جمهوری پاکستان در پیام خود به این مناسبت بر حمایت اخلاقی، سیاسی و اجتماعی اسلام آباد از کشمیر تاکید کرده است.

زرداری، هدف پاکستان را کمک به مردم کشمیر برای رسیدن به حقوق خود اعلام کرده و خواستار یافتن راه حلی صلح آمیز در این جهت شده است. رئیس جمهوری پاکستان با اشاره به شش دهه رنج مردم کشمیر و متعهد بودن سازمان ملل متحد درباره کمک به مردم کشمیر در تعیین سرنوشت خود، خواستار سپرده شدن حق تعیین سرنوشت کشمیری ها به آنها شده است.

در ادامه مراسم، دکتر مصطفوی سبزواری، استاد دانشگاه علامه و رایزن فرهنگی سابق سفارت ایران در اسلام آباد به بیان خدمات شاعران کشمیر در پیوند دادن مردم شبه قاره به ایران پرداخت.

ساجد بلال، دبیر اول سفارت پاکستان

وی از شعرسرایی حدود سیصد شاعر کشمیری در طول قرون متمادی و با موضوعات متنوع به زبان های کشمیری، اردو و فارسی خبر داد.

دکتر سبزواری، خواجه سناءالله خراباتی را یکی از شاعران کشمیر دانست که به خاطر مقامات علمی بالایی که داشته، 57 عنوان داشته و تنها به زبان فارسی 51 تالیف داشته است.

رایزن سابق فرهنگی ایران در پاکستان، سید علی همدانی، عارف ربانی سده هشتم هجری قمری و مولف ذخیره الملوک را از دیگر بزرگان منطقه کشمیر دانست که در گسترش فرهنگ اسلامی-ایرانی در منطقه کشمیر نقش زیادی داشته اند و مورد احترام حاکمان وقت این منطقه بوده اند.

در ادامه مراسم "روز همدردی با مردم کشمیر"، "حمید گلپیرا" روزنامه نگار، برگزاری چنین برنامه هایی را در تبیین اهمیت کمک به مردم کشمیر مفید دانسته و گفت : همدردی با مردم کشمیر، همدردی با مظلومین است.

وی ادامه داد: اسلام، تمام مسلمانان را یک امت واحد می داند و از این موضع نیز، کمک به مسلمانان کشمیری، یک وظیفه دینی است.

گلپیرا از پذیرفته شدن استقلال کشمیر توسط مردم غرب هند خبر داد و این موضوع را ناشی از آگاه شدن مردم نسبت به حقوق کشمیری ها دانست.

ایجاد نماد برای مبارزه مردم کشمیر

این تحلیلگر مسائل شبه قاره، با اشاره به وجود چفیه به عنوان سمبل مردم فلسطین، خواستار ایجاد یک سمبل برای نشان دادن همدردی با مردم مظلوم کشمیر از سوی هواداران آنها در سراسر جهان شده و از توجه نکردن رسانه های جهان به مظلومیت های کشمیری ها انتقاد کرد.

گلپیرا، کمک به حل مسالمت آمیز موضوع کشمیر را در برقراری صلح در شبه قاره، جهان اسلام و کل جهان بسیار موثر ارزیابی کرد.

بایزید مردوخی، دیگر روزنامه نگار ایرانی بود که به ایراد شعر در حمایت از مظلومین کشمیری پرداخت.

وی سازمان ملل متحد را به خاطر تاثیرپذیری از قدرتهای استکباری همچون انگلیس و آمریکا، ناتون از انجام تعهدات نسبت به کشمیر دانست و ابراز امیدواری کرد، انتقام الهی، شامل حال تمام ستمگران از جمله ستم کنندگان بر مردم کشمیر شود.

محمد حسین تسبیحی، عضو دایره المعارف اسلامی نیز از دیگر سخنرانان مراسم همدردی با مردم کشمیر بود که با ایراد شعر به سخنان محمد علی جناح درباره اهمیت کشمیر پرداخت.

وی گفت : رهبر استقلال پاکستان، کشمیر را شاهرگ این کشور می دانست که آزادی آن، مایه حیات کشور است.

تسبیحی، حمایت مردمی از کشمیر در ایران، پاکستان و دیگر مناطق جهان را در زنده نگه داشتن مقاومت در این منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد.

دکتر محمد علی بقایی مکان، اقبال شناس نیز در ادامه مراسم روز همدردی با مردم کشمیر، روابط ایران و کشمیر را رابطه ای فراتر از روابط دینی پس از اسلام دانست و در این باره، چند نمونه از اسناد مربوط به روابط دیرینه مردم ایران باستان و مردم کشمیر در زمان شاهان کیانی و زرتشتیان و همچنین ایام مانی پیامبر را متذکر شد.

وی، زبان پهلوی را با زبان کشمیری ها در هم آمیخته دانست و زبان فارسی را زبان فرهنگی مردم این منطقه دانست.

مبارزه کشمیریها؛ مبارزه برای احیای هویت ملی

دکتر بقایی مکان، کشمیر را ایرانی ترین نقطه غیرایرانی جهان دانست و از برگزاری آئین سده و عید نوروز در این منطقه خبرداد.

وی، مساحت کشمیر را برابر با مساحت ژاپن و سه برابر مساحت اردن با جمعیتی 15 میلیون نفری توصیف کرد که توانایی حضور در عرصه جهانی به عنوان یک کشور مستقل را دارد.

بازگشت به خویشتن، در طبیعت یک اصل است و هند هرگز نخواهد توانست به زور کشمیر را بخشی از قلمرو خود نگه دارد. دکتر بقایی مکان

این تحلیلگر مسائل شبه قاره، هویت ملی را از هر ملتی ناگسستنی دانست و گفت : بر خلاف آنچه گفته می شود، مبارزه کشمیری ها علیه اشغالگران هندی، مبارزه برای دستیابی به هویت ملی است.

وی، هویت جمعی هر قومی را برای آنها از فرزندشان مهم تر دانست و اظهار داشت : بازگشت به خویشتن، در طبیعت یک اصل است و هند هرگز نخواهد توانست به زور کشمیر را بخشی از قلمرو خود نگه دارد.

دکتر بقایی مکان، همچنین به فروخته شدن منطقه کشمیر توسط انگلیسی ها به مبلغ ناچیزی به یک مهاراجه هندی اشاره کرد و گفت : بریتانیای آن زمان، مال دزدی را به هندی ها فروخت، در حالی که مال دزدی فروختنی نیست.

در پایان مراسم از ابراز احساسات مردم ایران نسبت به مردم کشمیر ابراز خوشنودی کرد و گفت : انتقال همدردی مردم ایران به مردم کشمیر به آنها برای آزاد کردن خود روحیه خواهد داد.

وی، ایران و پاکستان را دو کشور مهم جهان و منطقه دانست که حمایت آنها از کشمیر به شرطی که از سخن فراتر رود در آزادی این منطقه از اشغال هند تاثیرگذار است.

وی، بلند شدن صدای ایران و پاکستان علیه تمام ظالمین به حق مسلمانان، چه در کشمیر و چه در فلسطین و لبنان و سومالی و مناطق دیگر جهان را یک مسئولیت دانست و ابراز امیدواری کرد در ایران نیز به مناسبت همدردی با مردم کشمیر راهپیمایی های مسالمت آمیز در سالهای آتی برگزار شود.