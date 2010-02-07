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۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۴۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: انسان مسلمان باید همواره در پی حق و حقیقت بوده و در مقابل بدخواهانی که حقانیت، فرهنگ و هویت را نشانه رفته‌اند، هوشیارانه ایستادگی کند .

آیه روز:

فَقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللّهِ لاَ تُکَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَکَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللّهُ أَن یَکُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنکِیلاً .

پس در راه خدا پیکار کن جز عهده‏دار شخص خود نیستى و[لى] مؤمنان را [به مبارزه] برانگیز باشد که خداوند آسیب کسانى را که کفر ورزیده‏اند [از آنان] باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و کیفرش سخت‏تر است .

سوره نساء، آیه 84

حدیث امروز:

حضرت رسول (ص) :

احب الجهاد الی الله عز وجل کلمة حق تقال لامام جائر .

بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقی است که به پیشوای ستمکار گویند .

مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح 21137

کد مطلب 1030879

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