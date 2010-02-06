به گزارش خبرنگار مهر از جزیره کیش، با گذشت 8 روز از انتشار گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر کشف دو میدان جدید نفت و گاز در کرمانشاه و فارس، وزیر نفت امروز کشف این دو میدان جدید هیدروکربوری را به طور رسمی تائید کرد.

سید مسعود میر کاظمی امروز در حاشیه امضای قرارداد طرح توسعه میدان گازی کیش با اشاره به کشف میدان نفتی سومار در شرق میدان نفت شهر و شمال غربی میدان گازی تنگه بیجار در استان کرمانشاه گفت: این میدان نفت خام از ذخیره 475 میلیون بشکه ذخیره نفت خام برخوردار است که حدود 70 میلیون بشکه آن قابل استحصال است.

به گفته وی اگر ارزش هر بشکه نفت استحصالی در این میدان را 70 دلار در نظر بگیریم، به طور تقریبی ارزش نفت کشف شده در این میدان 5 میلیارد دلار برآورد می شود.

وزیر نفت همچنین از کشف میدان گازی هالگان در 73 کیلومتری شمال عسلویه خبر داد و افزود: این میدان گازی از ظرفیت تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز در مدت 20 سال برخوردار است.

این مقام مسئول تصریح کرد: اگر ارزش هرمتر مکعب گاز را حدود 30 سنت در نظر بگیریم، ارزش گاز کشف در میدان حدود 80 میلیارد دلار برآورد می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه حجم اکتشافات در برنامه پنجم توسعه افزایش می یابد، بیان کرد: همچنین اخیرا با تعریف صندوقی تحت عنوان صندوق ملی انرژی اجرای پروژه های مهم نفت و گاز و به ویژه توسعه میادین مشترک شتاب می گیرد.