تردید افکنی گیتس درباره نزدیک بودن توافق هسته ای با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "رابرت گیتس" با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : بر اساس اطلاعاتی که در دست دارم معتقد نیستم که به عقد قرارداد با ایران درباره سوخت هسته ای نزدیک باشیم.

وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد : اگر ایران در گفته های خود جدی است باید از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام کرده و اورانیوم خود را تحویل بدهد.

گیتس این سخنان را در واکنش به سخنان "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ که توافق درباره مبادله سوخت را نزدیک دانسته بود، ایراد کرد.