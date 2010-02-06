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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

تردید افکنی گیتس درباره نزدیک بودن توافق هسته ای با ایران

تردید افکنی گیتس درباره نزدیک بودن توافق هسته ای با ایران

وزیر دفاع آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نزدیک بودن انجام توافق هسته ای با غرب درباره تامین سوخت، به تردیدافکنی در این زمینه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "رابرت گیتس" با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت : بر اساس اطلاعاتی که در دست دارم معتقد نیستم که به عقد قرارداد با ایران درباره سوخت هسته ای نزدیک باشیم.

وزیر دفاع آمریکا ادعا کرد : اگر ایران در گفته های خود جدی است باید از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی اقدام کرده و اورانیوم خود را تحویل بدهد.

گیتس این سخنان را در واکنش به سخنان "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ که توافق درباره مبادله سوخت را نزدیک دانسته بود، ایراد کرد.

 

کد مطلب 1030886

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