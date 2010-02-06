31 زندانی جرائم مالی آزاد می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری مازندران ظهر شنبه با تایید خبر فوق در حاشیه جلسه ستاد دیه مازندران به خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام پر برکت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از طریق حمایت هایی که از سوی ستاد دیه استان صورت گرفته مقدمات آزادی 31 نفر از زندانیان جرایم مالی استان فراهم شده است.

حجت الاسلام حسین طالبی افزود: تصادفات، نفقه و مهریه از مظاهر مشمول آزادی این زندانیان بوده است.

وی بیان داشت: در یک ماهه اخیر به تعداد 74 نفر از مددجویان واجد شرایط مبلغ 4.5 میلیارد ریال از سوی ستاد دیه استان به صورت بلاعوض پرداخت و یا به بانک های عامل و کمیته امداد حضرت امام (ره) جهت اخذ تسهیلات معرفی شدند تا از این طریق مقدمات آزادی آنان فراهم شود.

وی همچنین در جلسه ستاد دیه استان با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و آغاز بیست و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اظهار داشت: این ایام یاد آور عزت و افتخار نظام اسلامی است و همه ما موظفیم در راستای تحقق اهداف نظام به عنوان یک سرباز انجام وظیفه کنیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی به تعبیر امام بزرگوار انفجار نور بود و ظلمات دنیای مادی با این تشعشع به نور وحی و ارزش های الهی روشن شد و درارکان جاهلیت شکاف ایجاد کرده است.

طالبی رمز پیروزی انقلاب را پیروی از ولایت فقیه و وحدت کلمه دانست و اظهار داشت: آنچه امروز می تواند جامعه را از هرگونه خطر وتهدیدی مصون بدارد تبعیت از مقام ولایت است.



