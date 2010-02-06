پنج هزار واحد صنفی فاقد پروانه در ارومیه شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمود آفاقی بعد از ظهر یکشنبه در نشست روسای انجمن های صنفی ارومیه با نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون 19 هزار و 465 واحد صنفی با پروانه در سطح ارومیه در حال فعالیت هستند و در حال حاضر 700 پرونده برای پروانه دار کردن واحد های صنفی بدون پروانه در دست بررسی است.

وی در ادامه با اشاره آغاز اجرای طرح بازرسی و نظارت بر صنوف با توجه ایام پایانی سالجاری بیان داشت: در طول سالجاری 37 هزار و 23 فقره بازرسی از واحد های امور صنفی ارومیه صورت گرفته است.

وی رسیدگی به یک هزار و 909 مورد شکایات مردمی، بازرسی 85 مورد از اتحادیه های صنفی، ارجاع 766 فقره پرونده تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی را از اهم فعالیت های مجمع امور صنفی ارومیه عنوان کرد.

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست با اشاره به نقش بازاریان و کسبه در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همانگونه که بازاریان در وقوع انقلاب نقش داشتند باید این در صیانت از انقلاب نیز همین رویه را ادامه دهند.

وی دین محوری را شاخصه بازر انقلاب اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون 150 مکتب خرافی به اسلام و دین و انسانیت برعلیه اسلام و نظام در کشور ظهور و بروز کرده است.

ذاکر ایجاد شبهه و تردید را سیاست اصلی دشمنان در مقابله با آرمانهای والای انقلاب دانست و خاطرنشان کرد: دومین ترفند دشمنان برای سلطه بر کشور ترسیم راه باطل در مقابل راه حق است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس نظام بخشی به امورات، حضور فعال بازاریان و توجه دین را تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان عنوان کرد.

جواد جهانگیرزاده دیگر نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در این آیین گفت: حوادث تلخ پس از انتخابات ریاست جمهوری، لزوم هوشیاری مردم و حضور گسترده آنها در راهپیمایی 22 بهمن را مضاعف کرده است.

وی افزود: با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی که پایه های شکل گیری آن بر مبنای ارتباط بین مردم و رهبری صورت گرفت حضور همیشه در صحنه مردم پاسخ کوبنده ای به دشمنان کشور است.

وی یادآور شد: مطمئن هستیم که مردم متدین، انقلابی و با ایمان کشورمان با حضور گسترده در راهپیمایی روز 22 بهمن حماسه ای با شکوه خلق خواهند کرد.

جهانگیرزاده ادامه داد: حضور با شکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن پاسخ کوبنده ای به دشمنان خارجی و کوته نگران داخلی خواهد بود.

در ادامه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از 31 نفر از فعالان واحدهای صنفی تقدیر به عمل آمد.