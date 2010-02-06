رشد 100 درصد جمع آوری زکات در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی شریف روحانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 318 میلیون ریال در سطح خراسان رضوی جمع آوری زکات ثبت شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی با اشاره به اینکه دو میلیارد ریال از این مبلغ زکات، ‌سهم فقرا بوده است، اظهار داشت: این میزان در زمینه معیشت، درمان، مسکن، جهیزیه و سایر نیازهای ضروری و فرهنگی خانواده های نیازمند زیر پوشش هزینه شده است.

شریف روحانی افزود: مابقی زکات جمع آوری شده بعلاوه اعتبارات معادل زکات در ارتباط با پروژه های عام المنفعه در روستاها و محل های پرداخت زکات مانند مسجد، مجتمع فرهنگی، پل و سایر طرح ها هزینه می شود.

وی در خصوص اعتبار معادل زکات تصریح کرد: بر اساس قانون زکات دولت موظف است به عنوان یک سیاست تشویقی و با هدف محرومیت زدایی و آبادانی روستاهای پرداخت کننده زکات اعتباری معادل زکات جمع آوری شده در هر استان، اختصاص دهد.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی ستادهای احیای زکات از سال 1383 در استان به مرور تشکیل و هم اکنون در کلیه شهرستانها به ریاست ائمه جمعه مشغول فعالیت هستند.

شریف روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت ها و نیازمندی هایی که وجود دارد در این زمینه باید تلاش برجسته ای صورت گیرد و با آگاه سازی افکار عمومی ، خیرین زکات دهنده بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام نسبت به پرداخت زکات سهم فقرا اقدام نمایند.

