به گزارش خبرگزاری مهر، وی در این باره گفت: با اینکه فیلم «پسر آدم دختر حوا» روز دوشنبه 12 بهمن آماده نمایش و نسخهای از آن به دفتر جشنواره ارسال شد، اما این فیلم به دلایلی نامعلوم در برج میلاد به نمایش درنیامد. در واقع تنها فیلم جشنواره فجر بود که برای اهالی مطبوعات نشان داده نشد و گویا تنها «فیلم زیادی» جشنواره متعلق به ما بوده است.
تهیه کننده فیلم رامبد جوان با اشاره به اهمیت نمایش این فیلم برای اهالی مطبوعات اعلام کرد: بزرگترین حق مسلم و طبیعی فیلم که نمایش برای اهالی رسانهها بود، از ما گرفته شد چرا که از نظر ما مهمترین نمایش فیلم، نمایشی است که با حضور اهالی مطبوعات و منتقدان برپا میشود و فیلم مورد ارزیابی آنها قرار میگیرد.
وی در ادامه آورده است :اگر هم فیلم را به جشنواره میدهیم فقط برای احترام به عموم مردم، علاقمندان جشنواره و به خصوص منتقدان است چرا که جشنواره بهترین فرصت برای محک خوردن ارزشهای فنی، کیفی و مضمونی فیلم است.
حاجیمیری درباره طولانی شدن مراحل فنی فیلم «پسرآدم دختر حوا» گفت: برای رسیدن به کیفیت مطلوب و همچنین با توجه به زمان بالای فیلم، مراحل فنی کمی طولانی شد، اما این اتفاق برای چند فیلم دیگر نیز رخ داد ولی همه آنها با جابه جایی در برنامهها برای اهالی مطبوعات اکران شدند. .
حاجی میری در ادامه با اشاره به استقبال در سینماهای مردمی از فیلم «پسر آدم دختر حوا» گفت: استقبال تماشاگران از فیلم در سالنهای مردمی بسیار فوقالعاده و غیر قابل تصور بود. اما نکتهای که بازهم ما را متعجب کرد این بود که چرا رای گیری مردمی در مورد این فیلم صورت نگرفت؟!
حاجی میری در پایان ضمن اشاره به شایعاتی که شنیده آورده است : امیدوارم این شایعات درست نباشد. به زودی به احترام اهالی مطبوعات و منتقدان که به صلاحدید مسئولان جشنواره از تماشای این فیلم محروم شدهاند، در یک نمایش خصوصی فیلم «پسر آدم دختر حوا» را به نمایش خواهیم گذاشت تا از نظرات دوستان مطلع شویم.
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