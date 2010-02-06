بیش از 4 هزار ویال فاکتور 9 انعقادی برای هموفیلی ها توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شاه بختی افزود: علاوه بر این تعداد فاکتور 9 انعقادی، ‌طی یک ماه گذشته تعداد یک هزار و 852 ویال فاکتور 8 انعقادی، ‌پنج هزار ویال ایمونوگلوبولین وریدی و 9 هزار ویال آلبومین تهیه شده از پلاسمای اهدایی هموطنان ‌از طریق شرکتهای پخش دارو و داروخانه‌های مجاز ‌در حال توزیع است.

پلاسما، بخش مایع خون است که با فرآوری آن، داروهایی همچون فاکتورهای 8 و 9 انعقادی، ‌آلبومین و ایمونوگلوبولین وریدی تهیه می‌شود.

فاکتورهای انعقادی، داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی هستند که تداوم حیات این بیماران را امکانپذیر می‌کند. «آلبومین» دارویی است که در درمان سوختگی‌ها و به هنگام انجام جراحیها برای جبران آب از دست رفته بدن بیمار و تنظیم تامپون خون، مورد استفاده قرار می‌گیرد و "ایمونوگلوبولین وریدی" در درمان بیماریهای اتوایمیون و نیز برای بیمارانی که دچار انواع سرطانهای خطرناک شده‌اند، تجویز می‌شود.

هشتمین محموله پلاسما با میزان 8000 لیتر تا پایان ماه میلادی فوریه به کشور آلمان، ‌جهت تبدیل به داروهای مشتق از پلاسما ارسال خواهد شد.

مرکز جمع‌آوری پلاسما بیودارو با توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت در استفاده بیماران هر کشور از داروهای مشتق از پلاسمای خون افراد سالم همان کشور، از سه سال گذشته نسبت به دریافت و جمع‌آوری پلاسمای خون هموطنان نیکوکار از طریق روش پیشرفته پلاسمافرزیس (دریافت پلاسما از خون فرد اهدا کننده همزمان با برگشت دیگر اجرای خون به فرد اهدا کننده) اقدام می‌کند.

بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت بیوداروی ایران و شرکت بیوتست آلمان،‌ پلاسماهای اهدایی پس از فرآوری، تبدیل به داروهای مورد نیاز بیماران شده و به کشورمان باز می‌گردد تا با مجوز وزارت بهداشت کشورمان و از طریق داروخانه‌های مجاز در اختیار بیماران ایرانی قرار بگیرد.

مرکز جمع‌آوری پلاسمای بیودارو واقع در خیابان فلسطین، خیابان ایتالیا،‌ رو به روی بیمارستان مطفی خمینی،‌ همه روزه از ساعت 7 الی 18 آماده پذیرش داوطلبان نیکوکار و نوعدوست برای اهدای پلاسمای خون و مشارکت در درمان هموطنان بیمار است.