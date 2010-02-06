2 نفر از هر 70 پزشک کشور دچار قصور پزشکی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شعبان‌زاده افزود: با اینکه درصد کوچکی از جامعه پزشکی مرتکب قصور پزشکی می‌شوند اما صنف پزشکی انتظار دارد که کمتر در معرض قصور پزشکی قرار گیرد.

وی با اشاره به سمینارهای اخلاق پزشکی که به طور هفتگی در سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود، گفت: تحلیل آماری فرم‌های ارزشیابی پزشکانی که در این سمینارها شرکت کرده‌اند، نشان داده که چنین سمینارهایی تاثیر بسزایی در کاهش نرخ قصور پزشکی داشته است.

شعبان زاده با اشاره به همایش دو روزه اخلاق پزشکی که تا پایان امسال برگزار می‌شود، گفت: یکی از اهداف برگزاری این همایش آشنایی پزشکان با تخلفات و تبعات آن است. هدف دیگر این است که پزشک با آشنایی از طریق مواد قانونی مربوطه، فعالیت‌های خود را طوری تنظیم کند که در شرایط انجام قصور قرار نگیرد.

وی افزود: این همایش دو روزه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود. نوبت صبح، برای تمام اعضاء پزشکی که در این سمینار حضور دارند دارای امتیاز غیرمدون است که طی آن افراد صاحب نام اخلاق پزشکی مناسب با تخصص خود درباره چالش‌های اخلاق پزشکی در جامعه مطالبی را ارائه می‌کنند.

شعبان زاده با بیان این که برنامه‌های نوبت عصر این همایش، ویژه پزشکان عمومی است، تصریح کرد: این بخش دارای امتیاز مدون برای پزشکان عمومی است که در آن تحت دو عنوان "پزشک و قانون" و "اخلاق پزشکی" مسائل مبتلا به جامعه پزشکی همچون گواهی نویس فوت، قصورات، مبانی حقوقی که به پزشک و بیمار مرتبط می‌شود و دیگر مسائل مربوط به چارچوبهای حقوقی و اخلاق پزشکی ارائه خواهد شد.