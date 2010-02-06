اشتغال هزار و 364 نفر در بنگاه های زودبازده بازرگانی لرستان

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به وضعیت طرحهای زودبازده در این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع 945 طرح به بهره برداری رسیده در این بخش 213 طرح مربوط به اصناف و 732 طرح مربوط به فرش بافی بوده است.

وی ادامه داد: بهره برداری از این تعداد طرح موجب ایجاد 518 فرصت شغلی در حوزه اصناف و 846 فرصت در حوزه فرش بافی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اشتغال یک هزار و 364 نفر در قالب این بنگاه های زودبازده، یادآور شد: برای بهره برداری از این طرحها تسهیلاتی بالغ بر 9 میلیارد و 151 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.