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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

اشتغال هزار و 364 نفر در بنگاه های زودبازده بازرگانی لرستان

اشتغال هزار و 364 نفر در بنگاه های زودبازده بازرگانی لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از اشتغال یک هزار و 364 نفر در بنگاه های زودبازده تحت پوشش این سازمان خبر داد.

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به وضعیت طرحهای زودبازده در این سازمان اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع 945 طرح به بهره برداری رسیده در این بخش 213 طرح مربوط به اصناف و 732 طرح مربوط به فرش بافی بوده است.

وی ادامه داد: بهره برداری از این تعداد طرح موجب ایجاد 518 فرصت شغلی در حوزه اصناف و 846 فرصت در حوزه فرش بافی شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با اشاره به اشتغال یک هزار و 364 نفر در قالب این بنگاه های زودبازده، یادآور شد: برای بهره برداری از این طرحها تسهیلاتی بالغ بر 9 میلیارد و 151 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.
کد مطلب 1030912

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