واکنش رئیس نمایشگاه کتاب به محرومیت برخی ناشران از حضور در نمایشگاه

محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر محرومیت برخی ناشران از حضور در نمایشگاه بیست و سوم گفت: از اینکه به کسی اعلام کرده باشند که از حضور در نمایشگاه محروم است یا نه خبر ندارم ولی فکر میکنم کسانی که شرایط شرکت در نمایشگاه را نداشتهاند خواستهاند از این اتفاق استفادهای کنند.
وی افزود: هر ساله ضوابطی برای حضور ناشران در نمایشگاه تعیین و اعلام میشود و البته این شامل حال بعضیها نمیشود. خیلی از ناشران هم این طرف و آن طرف تقلا میکنند و ممکن است نامهنگاریهایی هم بشود و چون بعضی از این نامهها به دست من هم میرسد میدانم خیلیها که حائز شرایط شرکت در نمایشگاه نیستند اینگونه رفتار میکنند.
رئیس نمایشگاه کتاب تهران در سال 89 ادامه داد: یک مورد از این اعتراضات را از جانب فردی که آدمی سیاسی است و وارد عرصه نشر هم شده، شنیدم و گویا خواسته بود با جوسازی فضا را ملتهب کند و چیزهایی گفته بود که نه در جلسات ما مطرح میشود و نه مرتبط است با مسائل نمایشگاه کتاب و حرفهای بیربطی بود که واقعاً نفهمیدم منظورشان چیست.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد اضافه کرد: من فکر کردم شاید یک ماموریت سیاسی به ایشان واگذار شده و خواسته باشد که بحث نمایشگاه را هم سیاسی کند منتها حوزه فرهنگ مرتبط با این قضایا نیست و راه خودش را میرود.
وی در پاسخ به این سوال که "اسامی ناشرانی که نمیتوانند در نمایشگاه حضور یابند، چه زمانی اعلام میشود؟" گفت: ما اسامی ناشرانی را که میتوانند در نمایشگاه شرکت کنند بعد از اینکه ثبت نام قطعی تمام شد، اعلام میکنیم. روش ما سلبی نیست و در واقع اسامی کسانی را که میتوانند حضور یابند اعلام میکنیم نه کسانی را که نمیتوانند.
رئیس نمایشگاه کتاب تهران افزود: حدود 9000 نفر در کشور پروانه نشر دارند اما حدود 2000 ناشر در نمایشگاه شرکت میکنند. ممکن است عدد و رقم ناشرانی که نمیتوانند در نمایشگاه حضور یابند برای ما قابل احصا نباشد و طبیعی است که اسم 2000 ناشری را که میتوانند شرکت کنند اعلام میکنیم نه آن 7000 ناشر باقیمانده را.
تعدادی از ناشران چندی پیش در گفتگو با سایتهای خبری از محرومیتشان برای حضور در نمایشگاه کتاب آتی خبر داده بودند.
