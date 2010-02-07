تئاتر کودک پلکان ترقی شده است

غریب‌پور درباره روند تئاتر و جشنواره تئاتر کودک و نوجوان طی سال‌های اخیر به خبرنگار مهر گفت: در این سال‌ها تولید تئاتر کودک و نوجوان تبدیل به پدیده‌ای آماتوری شده است و غالب کسانی که به این حوزه علاقمندند برای پیدا کردن رد و نشانی در جامعه تئاتری، تئاتر کودک و نوجوان را پلکان ترقی تلقی می‌کنند. البته مسئولین هم همین اشتباه را می‌کنند و تئاتر کودک و نوجوان را راهی برای ورود به جامعه تئاتر حرفه‌ای می‌دانند.



کارگردان نمایش‌های "‌بابا بزرگ و ترب" و " شش جوجه کلاغ و یک روباه" افزود: این تصوری غلط و تحقیرآمیز است و مخالف باورهای دینی و تجربه علما، روانشناسی مدرن و تجارب بشری . زیرا جدی‌گرفتن نیازها ،تفکر و شخصیت کودک در پیشینه‌های علمی و دینی ما مطرح شده‌اند. وقتی تئاتر کودک و نوجوان فاقد این دیدگاه‌ها باشد عنان کار به دست غیرحرفه‌ای‌ها می‌افتد ، سطح کارها پایین آمده و سطح جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم نازل می‌شود.



مؤلف کتاب‌هایی چون "تئاتر چیست و چگونه زاده می‌شود" و "خیمه‌ شب‌بازی به شیوه قاجار" جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را نقطه غایی حرکات سالانه در تئاتر کودک و نوجوان دانست : متأسفانه در حال حاضر جشنواره اتفاقی جزیره‌ای شده و جدا از اتفاقات سال تئاتر کودک و نوجوان است.



غریب‌پور در خصوص انتخاب مصطفی رحماندوست به عنوان دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اظهار داشت: آقای رحماندوست که سابقه فعالیت در ادبیات کودک و نوجوان را دارد و تحصیل‌کرده رشته تئاتر نیز هست با دلسوزی فراوانی برای گروه سنی کودک و نوجوان فعالیت می‌کند. ولی دلسوزی نمی‌تواند تمام قضیه باشد زیرا اگر یک فعالیت پیگیر در طول سال وجود نداشته باشد دلسوزی صرف کافی نیست و نمی‌توان اتفاق خاصی را رقم زد.



سرپرست گروه تئاتر "آران" اقدام مرکز برای تولید و اجرای نمایش "هملت شازده کوچولوی دانمارک" به کارگردانی رضا بابک را حرکتی مثبت دانست : اقدام مرکز نشان‌دهنده حرکت برای تولید و اجرای آثار فاخر برای کودکان و نوجوانان است اما با یک گل بهار نمی‌شود و در طول سال نیازمند اقدامات بیشتری از این دست هستیم.



وی درباره برگزاری دوره‌های گذشته جشنواره تئاتر کودک و نوجوان را در شهر اصفهان گفت: برخی فعالیت‌های فرهنگی هنری در تهران دارای شناسنامه هستند و اگر بخواهیم مهمترین اتفاق سالانه آن را به شهر دیگری منتقل کنیم مانند اتفاقاتی که در ورزش کشور می‌افتد و تیمی را یک دفعه بدون سابقه جابجا کردند . دموکراتیزه‌ کردن فعالیت‌های فرهنگی در دنیا به صورت اصولی انجام می‌شود مانند برگزاری جشنواره‌های عروسکی نخی در ناپل ایتالیا که مهد عروسک نخی سنتی در ایتالیاست.



غریب‌پور در ادامه سخنان خود تأکید کرد: شهر اصفهان سابقه تئاتر کودک و نوجوان نداشته و در طول سال نیز تولیدات خاصی در این زمینه ندارد . البته شاید اصفهان به لحاظ پذیرایی و میزبانی هنرمندان تئاتر موفق باشد ولی در طول سال میزبان اتفاقی خاص در زمینه تئاتر کودک و نوجوان نیست. در کل من از هر حرکتی که با تمام ضعف‌ها در شناساندن تئاتر ، تئاتر کودک و نوجوان و هر پدیده هنری دیگر انجام می‌شود، دفاع می‌کنم زیرا اگر این حرکات هم نباشد خلایی ایجاد و ارتباطات بین‌المللی به دست آمده نیز از دست می‌رود.



کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث"، "عاشورا" و "مولوی" در پایان سخنان خطاب به وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، انجمن تئاتر کودک و نوجوان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : اگر کودک جدی است باید به تئاتر کودک و نوجوان نیز نگاهی جدی داشت.