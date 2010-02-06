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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

تاکید لاوروف بر ضرورت تغییر ساختارهای امنیتی در اروپا

تاکید لاوروف بر ضرورت تغییر ساختارهای امنیتی در اروپا

وزیر امور خارجه روسیه در نشست امنیتی مونیخ، با انتقاد مجدد از گسترش ناتو به سمت شرق، ایجاد ساختار جدید امنیتی در اتحادیه اروپا را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه خواستار بازنگری در ساختارهای امنیتی اتحادیه اروپا شد.

وی که در نشست بین المللی امنیتی در شهر مونیخ آلمان سخن می گفت، تاکید کرد: با ایجاد یک منطقه سیاسی نظامی واحد می توان از به خطر افتادن امنیت یک کشور برای دفاع از امنیت مناطق دیگر جلوگیری کرد.

به گفته وی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شانس بزرگی برای اروپا به وجود آمد که یک سازمان قدرتمند امنیتی مستقل برای خود داشته باشد، اما اینگونه نشد.

لاوروف با انتقاد از عملکرد "سازمان همکاریهای امنیتی اروپا" (OSZE) خاطرنشان کرد که متاسفانه غرب در این زمان به گسترش ناتو به سمت شرق توجه نشان داده و از امور دیگر باز مانده است.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به توافق وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ژوئن سال گذشته درباره بازنگری در ساختار امنیتی این اتحادیه، بر ضرورت تغییر اساسی در زمینه های امنیتی تاکید کرد.

کد مطلب 1030921

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