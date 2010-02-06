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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

عاقل‌زاده:

10 هزار مدرسه در سطح کشور نیازمند احداث نمازخانه هستند

10 هزار مدرسه در سطح کشور نیازمند احداث نمازخانه هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش از نیاز به احداث نمازخانه 10 هزار مدرسه کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، محمد عاقل‌زاده عصر شنبه در جریان بازدید از طرحهای نمازخانه ای مدارس شهرستان چایپاره افزود: از مجموع 85 هزار واحد آموزشی کشور هم اکنون بیش از 33 هزار واحد آموزشی دارای نمازخانه است و طبق برآوردهای انجام یافته بیش از 10 هزار مدرسه نیز احتیاج به ساخت نمازخانه دارند.

وی با بیان اینکه در قالب طرح تخریب و بازسازی مدارس طی سال‌های 87 و 88 بیش از چهارهزار نمازخانه احداث می‌شود و مابقی نیز در سال‌های آینده احداث می‌شوند، بیان داشت: برای احداث هر نمازخانه 700میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است از این رو برای احداث شش هزار نمازخانه بیش از چهار هزار و 200 میلیارد ریال هزینه می‌شود.

عاقل‌زاده با اشاره به تجهیز تمام نمازخانه‌های مدارس به فرش سجاده‌ای اظهار داشت:از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از یک میلیون مترمربع فرش سجاده‌ای خریداری و به نمازخانه‌ی مدارس داده شده است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش آموزش علمی نماز در سطح مدارس ابتدایی کشور، آشنایی دانش‌آموزان با مرجعیت و تقلید، بهینه‌سازی و بازنگری در برگزاری جشن‌های عبادت در مدارس، برگزاری مسابقات اذان، احکام و انشای نماز همچنین زیباسازی و بهسازی نمازخانه‌های مدارس را پنج برنامه ملی تعریف شده در سطح استان‌های کشور عنوان کرد.

عاقل زاده خاطر نشان کرد: امسال بیش از چهار میلیون دانش‌آموز در مسابقات اذان، احکام و انشای نماز در دو مقطع راهنمایی و متوسطه شرکت کرده بودند.

کد مطلب 1030925

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