10 هزار مدرسه در سطح کشور نیازمند احداث نمازخانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در چایپاره، محمد عاقل‌زاده عصر شنبه در جریان بازدید از طرحهای نمازخانه ای مدارس شهرستان چایپاره افزود: از مجموع 85 هزار واحد آموزشی کشور هم اکنون بیش از 33 هزار واحد آموزشی دارای نمازخانه است و طبق برآوردهای انجام یافته بیش از 10 هزار مدرسه نیز احتیاج به ساخت نمازخانه دارند.

وی با بیان اینکه در قالب طرح تخریب و بازسازی مدارس طی سال‌های 87 و 88 بیش از چهارهزار نمازخانه احداث می‌شود و مابقی نیز در سال‌های آینده احداث می‌شوند، بیان داشت: برای احداث هر نمازخانه 700میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است از این رو برای احداث شش هزار نمازخانه بیش از چهار هزار و 200 میلیارد ریال هزینه می‌شود.

عاقل‌زاده با اشاره به تجهیز تمام نمازخانه‌های مدارس به فرش سجاده‌ای اظهار داشت:از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از یک میلیون مترمربع فرش سجاده‌ای خریداری و به نمازخانه‌ی مدارس داده شده است.

قائم مقام ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش آموزش علمی نماز در سطح مدارس ابتدایی کشور، آشنایی دانش‌آموزان با مرجعیت و تقلید، بهینه‌سازی و بازنگری در برگزاری جشن‌های عبادت در مدارس، برگزاری مسابقات اذان، احکام و انشای نماز همچنین زیباسازی و بهسازی نمازخانه‌های مدارس را پنج برنامه ملی تعریف شده در سطح استان‌های کشور عنوان کرد.

عاقل زاده خاطر نشان کرد: امسال بیش از چهار میلیون دانش‌آموز در مسابقات اذان، احکام و انشای نماز در دو مقطع راهنمایی و متوسطه شرکت کرده بودند.