خودبزرگ بینی در مسائل عمومی کنار گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله محی الدین حائری شیرزای ظهر شنبه به مناسبت گرامیدشت دهه فجر در جمع مردم علی آبادکتول در مسجد جامع این شهر افزود: داشتن بصیرت در جامعه اسلامی در امور مختلف یک ضرورت است.

وی اظهار داشت: بصیرت یعنی اینکه عاقبت امور را از قبل درک کنیم و در نظر داشته باشیم.

شیرازی با بیان اینکه اکنون شور انقلابی در کشور وجود دارد افزود: بعد از انقلاب دشمنان بارها در صدد توطئه و ضربه زدن به انقلاب اسلامی بودند اما وجود ولایت فقیه این توطئه ها را خنثی کرده است.

وی سخنان برخی افراد را که می گویند جای امام خالی است را نادرست خواند و گفت: بعد از رحلت امام با وجود حضرت آیت الله خامنه ای جای امام راحل هرگز خالی نمانده و اطاعت از ایشان برهمگان واجب است.

آیت الله حائری شیرازی ایرانیان را مردمی متعهد و غیرتمند توصیف کرد و افزود: نمونه این غیرتمندی و اتحاد بعد از انتخابات به جهانیان ثابت شده است.

وی به بعضی عبرتها که باعث بصیرت انسان می شود اشاره کرد و افزود: در تاریخ مثالهای زیادی وجود دارد مثل بحث طلحه وزبیر که به علت عدم بصیرت چگونه دچار شقاوت شدندو مثل حر بن یزید ریاحی که بعلت بصیرت بالا به سعادت رسید.

فتته ها به قلب نظام ضربه می زند

آیت الله حائری شیرازی با بیان اینکه فتنه اخیر در کشور خیری داشت، افزود: اگر این فتنه آشکار نمی شد به مرور به قلب نظام ضربه می زد.

وی به مسایل اخیر کشور اشاره کرد وگفت : فصل الخطاب رهبری است وهمه باید با اطاعت از فرمایشات ایشان از حاشیه سازی پرهیز کنند و در راه سربلندی و توسعه ایران اسلامی تلاش نمایند.

این عضو خبرگان رهبری مقوله تربیت و علم را برای جامعه اسلامی ضروری دانست و افزود: به برکت انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته با تلاش جوانان و الهام گرفتن از اصول اسلامی پیشرفتهای قابل قبولی حاصل شده است.