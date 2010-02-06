به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه این بخش روز سه‌شنبه 27 بهمن ماه همزمان با اولین روز ماه ربیع الاول (هجرت حضرت رسول اکرام (ص) از مکه به مدینه) از ساعت 18 و سی دقیقه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می‌شود.

فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه فیلم‌های اول و دوم برای داوران بخش تجلی اراده ملی از 7 تا 15 بهمن در سالن نمایش بنیاد سینمایی فارابی به نمایش درآمد و به زودی نتایج داوری این بخش در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد تا در مراسم اختتامیه اعلام شود.

21 موسسه، سازمان و نهاد چون دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شورای فرهنگ عمومی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و... در بخش تجلی اراده ملی حضور دارند.