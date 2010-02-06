شش مدرسه در کرج افتتاح و وارد مدار آموزشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، خلیل خزایی در حاشیه افتتاح و بهره برداری از این پروژه های آموزشی به خبرنگاران گفت: در مجموع با احداث این شش مدرسه 131 کلاس درس با 12 هزار و 372 مترمربع زیربنا برای تحصیل دانش آموزان کرجی مهیا شد.

وی افزود: برای ساخت و تجهیز این شش مدرسه پنج میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدرسه های تزکیه، رسالت، الزهرا، اسدالله زاده و آزاده به ترتیب در نواحی یک، سه و چهار آموزش و پرورش کرج و مدرسه شهدای فرهنگی در اشتهارد مدارس افتتاحی در این ایام هستند.

خزایی با اشاره به وجود 819 مدرسه در سطح کلانشهر کرج اعلام کرد: در حال حاضر تنها 44 درصد این ساختمانها دارای استحکام کافی و استاندارد هستند.

رئیس دفتر نوسازی مدارس کرج یادآور شد: در این راستا برای افزایش استحکام، مدارس فرسوده تخریب و بازسازی می شوند.

20 درصد مدارس کرج باید مقاوم سازی شوند

وی ادامه داد: طبق بررسی ها مشخص شد که 20 درصد از این مدارس نیاز به مرمت و مقاوم سازی دارند و مابقی ساختمانهای قدیمی هستند که باید تخریب و بازسازی شوند.



در کلانشهر دو میلیونی کرج در سال تحصیلی جاری 330 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.