انقلاب اسلامی نقطه عطف انقلاب های معاصر در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در جریان بازدید از نمایشگاه بزرگ بصیرت سیاسی وزارت دفاع ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان نمایشگاه گفت: ما همواره در تاریخ معاصر شاهد تلاش دشمنان و جبهه کفر و استکبار علیه بزرگترین انقلاب توحیدی عصر حاضر یعنی انقلاب اسلامی بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه انقلاب فرانسه یکی از انقلاب هایی است در تاریخ معاصر بوقوع پیوست افزود: این انقلاب بر پایه لیبرالیسم، آزادی فردی به اصالت انسان پایه گذاری شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران افزود: دستاورد انقلاب فرانسه اصالت انسان به جای خدا و به عبارتی انسان خدایی بود.



وی به وقوع انقلاب اکتبر شوروی در سال 1917 اشاره و با بیان این مطلب که این انقلاب با تکیه بر مادی گرایی یعنی جایگزینی ماده به جای ذات باری تعالی رخ داد، گفت: در چنین شرایطی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در انقلاب های جهان به شمار می آید.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر جهان بینی توحیدی و خدا محوری به وقوع پیوست، تصریح کرد: انقلاب اسلامی جریان بالنده توحید را در خاورمیانه عهده دار شد.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی به عنوان کانون بیداری اسلامی پا به عرصه وجود گذاشت و بسیار طبیعی است که جبهه لیبرالیسم و کمونیسم در برابر این انقلاب ایستادگی کرده و با تمام توان به مقابله با آن بپردازد.

وی بیان سیر حرکت نقشه دشمنان در برابر انقلاب اسلامی را از ویژگی های نمایشگاه بصیرت سیاسی دانست و گفت: به نمایش گذاشتن تهدیدات سخت و تهدیدات نرم از نکات حائز اهمیت این نمایشگاه است.

حجت الاسلام سعیدی دومین بعد این نمایشگاه را هشدار و اخطار به جبهه حق عنوان کرد و افزود: با برپایی چنین نمایشگاه هایی جبهه حق نیز متوجه می شود دشمن کجاست ، چه می کند و با چه ابزار، سلاح و شعاری علیه انقلاب بر پا خواسته است.

وی با اشاره به اینکه زمانی تهدیدات دشمن تهدیدات سخت بود که سازکار خاص خود را در پی داشت، گفت: در شرایط امروز که دشمن جنگ نرم خود را علیه ما آغاز کرده مقابله با آن نیز سازکار خاص خود را دارد که در این نمایشگاه توطئه های نرم دشمن نیز به خوبی به نمایش درآمده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بعد دیگر نمایشگاه را شناخت دست اندرکاران وزارت دفاع از توطئه های دشمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: این نمایشگاه نشان داد دوستان و همکاران ما در وزارت دفاع سیر حرکت دشمن را خوب علامت گذاری کرده و اقدامات خوبی را جهت به معرض نمایش گذاشتن آن انجام داده اند.