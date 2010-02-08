ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر از آغاز صدور ضمانت نامه های بانکی در بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: با ابلاغ دستورالعمل صدور ضمانت نامه های بانکی برای متقاضیان و تعاونگران، اجرای این برنامه توسط شعب بانک در سراسر کشور آغاز شده است.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: در راستای خدمت رسانی به نیازهای مشتریانی که نیاز به اخذ ضمانت نامه بانکی برای فعالیتهای اقتصادی دارند هیئت مدیره بانک تصمیم به فعال کردن این خدمت گرفته است.

عظیمی ادامه داد: با توجه به قوانینی که در این بخش توسط بانک تدوین شده است، تصمیم داریم فعالیت بانک را در این بخش توسعه دهیم. البته در این رابطه منتظر دریافت مجوز نهایی بانک مرکزی در مورد فعالیتهای صدور ضمانت نامه ای از بانک مرکزی هستیم.

وی خاطر نشان کرد: البته مجوز کلی این کار از بانک مرکزی اخذ شده است ولی برای فعالیت جزئی نیز باید در بخش اقدامات خارجی مجوز ارز و امور بین الملل دریافت کنیم. صدور ضمانت نامه های بانکی می تواند شرایط مناسبی در راستای ارائه خدمات بهینه به متقاضیان و فعالان اقتصادی فراهم کند.

این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون تاکید کرد: ضمانت نامه سندی است که به موجب آن بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه که در رابطه با موضوع ضمانت تحقق می یابد را برعهده می گیرد.







