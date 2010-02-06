"استقلال ، آزادی، جمهوری اسلامی" بهترین شعار 22 بهمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه خطاب به مردم ایران آمده است: 22 بهمن 1357، روز تاریخی اعلام وجود هویت ایرانی – اسلامی ملت ایران به جهان بود. روزی که جنبش چند صد ساله استبدادستیزی ایرانیان به نتیجه رسید و امید را در دل تمامی آزادیخواهان زنده کرد. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام جمهوری اسلامی ایران برای تحقق عدالت، استقلال و آزادی تاسیس شد.

در بخش دیگری از این بیانیه با یادآوری این‌که " در آستانه سی و یکمین سالروز پیروزی انقلاب قرار داریم" به اوضاع کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم اشاره و با اشاره به نقش مسئولان و خیرخواهان در جلوگیری از تعمیق بحران های پس از انتخابات خاطرنشان کرده است: مردم فهیم و دوراندیش ایران تمام تلاش‌شان را در جهت جلوگیری از در افتادن کشور به ورطه‌ نابود کننده رادیکالیسم کور و خشونت‌طلبانه از هر طرفی که باشد به کار خواهند بست.

در پایان بیانیه حزب کارگزاران آمده است: حزب کارگزاران سازندگی ایران در سی و یکمین دهه‌ فجر انقلاب اسلامی ضمن تاکید بر کلام ارزشمند و راهگشای امام خمینی (ره) که "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" و با رد حرکت‌های افراطی و شعارهای انحرافی و ساختارشکن در این روز و هر زمان دیگری؛ مردم شریف ایران را به حضور یکپارچه و وحدت‌آفرین در راهپیمایی ملی 22 بهمن فراخوانده و شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" را مناسب‌ترین شعار برای یادآوری و احیای آرمان‌ها و اهداف اصیل انقلاب اسلامی مردم ایران در این روز می‌داند.