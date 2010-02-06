بنیاد آیت الله نجومی در کرمانشاه تشکیل می شود

سیدحجت موسوی اجاق در گفتگو خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: نهادهای استان کرمانشاه به اتفاق فرهنگستان هنر در نظر دارند بنیاد آیت الله نجومی را راه‌اندازی کنند.

وی افزود: در همین راستا در جلسه‌ای با حضور بهمن نامور مطلق دبیر فرهنگستان هنر، شهردار و اعضای شورای شهر کرمانشاه در فرهنگستان هنر، تشکیل این بنیاد به تصویب رسید.

موسوی اجاق تصریح کرد: طی این جلسه مقرر شد فرهنگستان هنر متولی این امر باشد تا خانه مرحوم آیت الله نجومی و تعدادی از مغازه‌ های اطراف آن تملک و بنیاد آیت الله نجومی دایر، همچنین کتاب و آثار ایشان توسط فرهنگستان هنر منتشر شود.

وی افزود: نام‌گذاری یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه به نام آیت الله نجومی، تزئین این خیابان با کتیبه‌هایی با خط ایشان و افتتاح فرهنگ ‌سرایی با نام این استاد بزرگ خوشنویسی در ایام فرخنده دهه فجر از دیگر مواردی بود که در این جلسه تصویب شد.

آیت ‌الله علامه سید‌مرتضی نجومی، مجتهد، مفسر قرآن، از مفاخر خوشنویسی جهان، چهره ماندگار هنر ایران و عضو پیوسته فرهنگستان هنر، 25 آبان ماه امسال در 81 سالگی به علت بیماری و کهولت سن در منزل شخصی خود در کرمانشاه دارفانی را وداع گفت.

ایشان از برترین‌های هنر خوشنویسی جهان بوده و نزد خطاطان بزرگی همچون هاشم بغدادی و احمد نجفی تعلیم دیده بودند.

علامه نجومی در خط نسخ و ثلث، یگانه و بی‌همتا بود و در تذهیب و تشعیر و تجلید و گل‌ وبته سازی، آثار جاودانه‌ای پدید آورد، در سال 1398 ق، مرحوم حاج ‌میرزا احمد معصومی زنجانی اجازه‌ ای عربی در عالم خط برای ایشان نوشت.

آیت‌الله نجومی لوح تقدیر نخستین گردهمایی و جشنواره خوشنویسان جهان را از آن خود کرد و از چهره‌های ماندگار ایران در عالم هنر بود.