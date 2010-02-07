3 جشنواره برای چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر برگزار می شود

یاسمن رجب خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکل گیری مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در ایران افزود: کشورهای غرب و مرکز آسیا پیشنهاد میزبانی ایران را در هشتمین اجلاس کنوانسیون ارائه دادند که با قطعیت تصویب شد و تحت عنوان قطعنامه چهل و یک " cop8" در سال 2005 با حضور دبیر کل کنوانسیون در ایران به امضای اعضا رسید.

دبیر اجرایی کنوانسیون بین المللی رامسر در ایران تاکید کرد: بر اساس مصوبات کمیته دائمی کنوانسیون رامسر، برنامه هایی از سوی اعضا تصویب می شود که بیشتر در قالب کارگاه و جشنواره های مختلف است و راه اندازی سه جشنواره از سوی دبیرخانه کنوانسون رامسر در ایران در همین راستا است.

رجب خواه اضافه کرد: اولین جشنواره در مهرماه گذشته انجام شده و دومین جشنواره در اسفند ماه امسال و سومین جشنواره نیز در تابستان سال آینده خواهد بود که شامل نمایشگاه ها و انتشار بروشورهایی برای آگاهی رسانی به مردم و مجامع محلی برای آگاهی از وضعیت تالابها و چگونگی حفاظت از آنها است.

دبیر اجرایی کنوانسیون بین المللی رامسر به اهمیت شکل گیری کمیته ملی به عنوان مهمترین بازوی برگزاری موفق چهلمین سالگرد تاسیس کنوانسیون اشاره کرد و گفت: سه کمیته که شامل بین المللی، ملی و اجرایی است شکل گرفته که باید کمیته ملی را مورد حمایت قرار داد تا بتوان در اجرا موفق بود.

ایران دارای بیش از ‌٤٠ تالاب با ارزش است که ‌١٣ بهمن سال ‌١٣٤٩ شمسی (‌٢ فوریه ‌١٩٧١ میلادی) گروهی از کارشناسان و متخصصان دور هم جمع شدند تا درباره نحوه نگهداری این تالاب‌ها با هم گفت‌وگو کنند. این همایش، طرح بین‌المللی را پی‌ریزی کرد که به نام محل برگزاری آن یعنی شهر رامسر کنوانسیون رامسر نامیده شد.

کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است که از تاریخ ‌٢١ تیرماه ‌١٣٥١ شمسی (‌١٢ ژانویه‌١٩٧٢ میلادی) برای امضای دول مفتوح بوده و در تاریخ ‌٤ شهریور ‌١٣٥١ (‌٢٦ اوت ‌١٩٧٢) از طرف نماینده ایران در پاریس به امضا رسیده است و تصویب و اجازه تسلیم اسناد به آن داده می‌شود.