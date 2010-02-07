گیاهان هم مهاجرت کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییرات آب و هوایی زمین به مرحله بحرانی رسیده است و گیاهان کوهستانی نیز با مهاجرت خود به ارتفاعات این افزایش دما را تائید می کنند.

نتایج یک تحقیق علمی که در مجله مرزها در اکولوژی و محیط زیست منتشر شده است نشان می دهد که افزایش ترافیک و گردشگری در کنار تعییرات آب و هوایی منجر به مهاجرت بی رویه گیاهان بیگانه به ارتفاعات سلسله جبال مختلف در سراسر دنیا شده است.

گونه های گیاهی که پیش از این در گوشه انتهایی سلسله جبال آلپ و آپنینو زندگی می کردند اکنون به قله ها نزدیک تر شده اند. این مهاجرت غیرقانونی، تنوع زیستی کوهستانی و گستردگی اکوسیستمهای مهم را با خطر مواجه کرده است.

برپایه این گزارش، حداقل هزار گونه گیاهی در حال پیشروی به ارتفاعات کوهستانها هستند. این تحقیقات که ثمره تلاش یک همکاری بین المللی بین گیاهشناسان و مختصصان اکولوژی است خبر از مهاجرت گونه های علفی به سمت بالا می دهد.

این مهاجرت در کوهستانهای تمام قاره ها از آلپ تا جزایر قناری، از کوههای روشوز در سلسله جبال آند تا کوههای استرالیا و هاوایی رصد شده است.

دو ماه قبل کمیسیون بین المللی حفاظت از کوههای آلپ گزارش داد که گیاهان ساکن این کوهستان به شدت با تهدید مواجهند و 45 درصد از گونه ها تا سال 2100 در معرض خطر نابودی قرار می گیرند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، گیاهان کوهستانی به دو روش توسعه می یابند. گروهی از آنها به سمت عرضهای جغرافیایی بالاتر و به سوی مناطق سرد و برفی حرکت می کنند و گروه دیگر در دامنه ها می مانند. بنابراین زمانی که گیاهان ساکن دامنه ها به طرف ارتفاعات مهاجرت کنند، فضای گسترش گیاهانی ساکن نزدیک قله کاهش یافته و در معرض نابودی قرار می گیرند.