روزانه 500 تن زباله در شهرهای گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسن حسین عصر شنبه در حاشیه افتتاح فاز دوم کارخانه کمپوست کود استان افزود: علاوه بر این روزانه 200 تن زباله نیز در روستاهای استان جمع آوری می شود.

وی اظهار داشت: دو زون شرقی و غربی در استان وجود دارد که زباله های مناطق مختلف استان در آن بازیافت و کمپوست می وشد.

وی با اشاره به اینکه فاز اول کارخانه کمپوست استان سال قبل به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: این کارخانه در هر ساعت پنج تن کود کشاورزی تولید و شیرابه زباله را به آب کشاورزی تولید می کند.

حسینی بیان داشت: فاز دوم کارخانه کمپوست کود استان بیش از 10 میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزنیه شد که کود درشت را به کود بسته بندی و مرغوب تبدیل می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان بیان داشت: در حال حاضر با ظرفیت 50 تن روز در حال فعالیت است.

این کارخانه در غرب گلستان فعالیت دارد.