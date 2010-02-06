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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

روزانه 500 تن زباله در شهرهای گلستان تولید می شود

روزانه 500 تن زباله در شهرهای گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان گفت: بیش از 500 تن زباله روزانه در شهرهای استان جمع آوری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسن حسین عصر شنبه در حاشیه افتتاح فاز دوم کارخانه کمپوست کود استان افزود: علاوه بر این روزانه 200 تن زباله نیز در روستاهای استان جمع آوری می شود.

وی اظهار داشت: دو زون شرقی و غربی در استان وجود دارد که زباله های مناطق مختلف استان در آن بازیافت و کمپوست می وشد.

وی با اشاره به اینکه فاز اول کارخانه کمپوست استان سال قبل به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: این کارخانه در هر ساعت پنج تن کود کشاورزی تولید و شیرابه زباله را به آب کشاورزی تولید می کند.

حسینی بیان داشت: فاز دوم کارخانه کمپوست کود استان بیش از 10 میلیارد ریال از اعتبارات ملی هزنیه شد که کود درشت را به کود بسته بندی و مرغوب تبدیل می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای گلستان بیان داشت: در حال حاضر با ظرفیت 50 تن روز در حال فعالیت است.

این کارخانه در غرب گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 1030946

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