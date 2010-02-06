آمل در ایجاد پایگاه های اورژانس مازندران پیشگام است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح پایگاه امداد شهری اورژانس 115 شهرک نوبت این شهرستان افزود: پایگاه اورژانس 115 با زیربنای 80 متر مربع در مدت دو سال ساخته شده است.

صادق زارع افزود: برای ساخت و تجهیز این مرکز حدود 650میلیون ریال هزینه شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل اضافه کرد: با بهره‌برداری از این مرکز بهداشتی و درمانی، ساکنان 26مناطق سکاپل و شهرک نبوت و اطرف این منطقه از خدمات بهداشتی و درمانی این مرکز بهره‌ مند خواهند شد.

زارع با بیان اینکه افتتاح این پایگاه هشتمین پایگاه اورژانس در شهرستان آمل استف تصریح کرد: هم اکنون شهرستان آمل در ایجاد پایگاه های اورژانس در مازندران پیشگام است.

وی یادآورشد: در روزهای گذشته نیز به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر یک پایگاه اورژانس و مرکز بهداشتی درمانی در منطقه بایجان شهرستان آمل بهره برداری شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آمل با بیان اینکه هم اکنون در شهرستان آمل 17مرکز شهری و 28 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی وجود دارد، تصریح کرد: حدود 134خانه بهداشت نیز در روستاهای این شهرستان خدمات بهداشتی و درمانی به مردم ارائه می دهد.

زارع خاطرنشان کرد:هم اکنون 100 درصد مردم شهرستان آمل زیر پوشش خدمات بهداشتی و درمانی هستند.

شهرستان آمل بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.