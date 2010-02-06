افتتاح شش طرح تولیدی و کشاورزی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، چهار طرح تولیدی و کشاورزی امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی و استاندار قزوین به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل کارخانه تولیدی کنسانتره دامی، شرکت تعاونی دامداران بوئین زهرا در روستای "آراسنگ" طرح کانال انتقال آب روستای جهان آباد با 85 هکتار اراضی و باغات کشاورزی، طرح انتقال آب مزرعه صالح آباد با 100 هکتار پوشش اراضی کشاورزی و یک کلینیک و آزمایشگاه گیاه پزشکی که برای اجرای این طرحها بیش از 18 میلیارد و 860 میلیون ریال هزینه شده است.

با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشغال هفت نفر در منطقه فراهم شد.

عملیات گازرسانی به هفت روستای "بخش رامند" هم از دیگر طرح هایی بود که امروز با حضور استاندار قزوین در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

برای گازرسانی به این روستا 15 میلیارد ریال اعتباری هزینه خواهد شد.

دو طرح آبخیزداری و منابع طبیعی هم در شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

این طرحها شامل احداث بند خاکی 18 هزار متر مکعبی روستای "تفک" و نهال کاری 156 هکتار از اراضی بیابانی روستای "فتح آباد" است که برای احداث و اجرای آنها اعتباری افزون بر دو میلیارد و 180 میلیون ریال هزینه شده است.