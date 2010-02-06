اعزام کاروانهای راهیان نور در برخی ادارات کمرنگ بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، جعفر رسولی عصر شنبه در جلسه ستاد شهرستانی اعزام کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب در فرمانداری با بیان اینکه متاسفانه برخی از ادارات مسئول در این بخش بسیار ضعیف و بی کیفیت عمل کردند، تصریح کرد: همگان باید بدانند روسای این ادارات که اکنون صندلی قدرت را دو دستی چنگ زدند هوشیار باشند که ما هرچه داریم از خون پاک شهدای جنگ تحمیلی است.

معاون فرماندار آمل خاطر نشان کرد: اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی در تقویت روحیه معنوی جوانان نقش و تاثیر بسزایی دارد.

رسولی با اشاره به اینکه کاروان های راهیان نور سبب یادآوری خاطرات دوران جنگ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا برای نسل جوان انقلاب خواهند شد، افزود: برگزاری کاروان راهیان نور تجدید بیعت با آرمان های شهدا و معرفی انگیزه ها و خاطرات رزمندگان و شجاعت های آنان است.

به گفته وی، این اردوها زمینه انتقال پیام دفاع مقدس به جوانان وآشنایی بیشتر با ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و آرمانهای والای شهدای عظام را فراهم می کند.

معاون فرماندار آمل تاکید کرد:راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی مدنظر مقام معظم رهبری است و با توجه به اهداف دولت دهم که یکی از آنها توجه بیشتر به مسائل فرهنگی است و این امرباید در بالاترین حد مدنظر مسئولان در استان گلستان قرار گیرد.

رسولی خاطرنشان کرد: اعزام کاروان راهیان نور از موضوعات بسیار حیاتی است و ازکارهای بسیار عمیق و ریشه دار فرهنگی است.

وی یادآورشد: مسئولان نسبت به اعزام نیرو به مناطق جنگی و جنوب باید حساسیت بیشتری داشته باشند و مقدمات کار را برای اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از این مناطق هرچه سریعتر آماده نمایند.

به گفته وی، اعزام جوانان به مناطق جنگی فقط یک حرکت عادی نیست و نظام و خصوصا دولت مردان به این موضوع نگاه ویژه دارند.

معاون فرماندارشهرستان آمل از اعزام دوهزار و570 نفر از اقشار مختلف این شهرستان در قالب کاروان های راهیان نور به منطق جنگی جنوب کشور خبر داد.

رسولی گفت: بیشترین سهمیه اعزام راهیان نور از آمل مربوط به دانش آموزان، دانشجویان، بسیج محلات و دیگر اقشار مردم شهرستان آمل است.