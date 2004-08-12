نيروهاي آمريكايي به عتبات عاليه و اماكن متبركه احترام بگذارند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، مرتضي كشميري نماينده آيت الله سيستاني با بيان اين مطلب تصريح كرد: ما از طرفين درگير مي خواهيم به عتبات عاليات و مقدس مسلمانان احترام بگذارند .

وي كه هم اكنون درلندن بسرمي برد گفت: آيت الله سيستاني ازاوضاع بسيار وخيم شهرنجف اشرف بسيار ناراحت و نگران است.

كشميري حال آيت الله سيستاني را خوب توصيف كرد اما گفت كه ايشان ازناآرامي ها و درگيري هاي كنوني درشهر نجف ميان نيروهاي آمريكايي و نيروهاي جيش المهدي وابسته به مقتدي صدر بسيار نگران است.

پيش ترنماينده آيت الله سيستاني درشهركربلا ازنيروهاي آمريكايي خواسته بود با خروج از شهر نجف، مشكلات را ازطريق راه هاي مسالمت آميزحل نمايند.