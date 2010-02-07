سیاوش جمادی مترجم آثار ادبی و فلسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر درباره دلایل این اقدام خود گفت: ناشر برای تحویل ترجمه این کتاب مدام مهلت می‌گذاشت و به همین خاطر ترجیح دادم قراردادم را فسخ کنم.

وی با اشاره به اهمیت این اثر آدورنو افزود: "تئوری زیبایی شناسی" یکی از دشوارترین آثار آدورنو در حوزه فلسفه به شمار می‌رود و مشتمل بر متنی سرشار از اصطلاحات خاص و دشوار است که نیاز به ترجمه‌ای دقیق در درازمدت دارد.

جمادی اضافه کرد: نسخه آلمانی این کتاب که هم اکنون در حال ترجمه‌اش به زبان فارسی هستم 500 صفحه است که من 200 صفحه آن را ترجمه کرده‌ام.

این مترجم درباره ناشر جایگزینش برای این کتاب حجیم گفت: هنوز به این مسئله فکر نکرده‌ام.

اولین دوره انتشار "تئوری زیبایی شناسی" یکسال بعد از مرگ آدورنو بود. این نوشته‌ها با وجودی که اثر ناتمام وی محسوب می‌شوند از نظر کاری در اوج کارهای او قرار می‌گیرند.