تدوین دستورالعمل اجرایی احراز اهلیت مدیریتی خریداران واحدهای استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری کردزنگنه دبیر هیئت عالی واگذاری با اعلام این خبر اظهار داشت: بنا بر تصویب اعضا، کارگروهی با مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی برای نهایی کردن مفاد دستورالعمل تشکیل شد که پس از تهیه نسخه نهایی، آن را از تأیید اعضای هیئت عالی واگذاری خواهد گذراند.

وی برخی ویژگی شرکت‌های استراتژیک قابل واگذاری که نیازمند احراز اهلیت مدیریت خریداران هستند را شامل شرکت‌هایی با این مشخصات اعلام کرد: شرکت‌هایی با بیش از 500 نفر کارمند یا کارگر، شرکت‌هایی با دارایی‌های غیرجاری حداقل یک هزار میلیارد ریال، شرکت‌هایی که در یکی از بازارهای داده یا ستانده، انحصاری بیش از 30 درصد حجم تولید یا عملیات مالی بازار را در اختیار داشته باشند و شرکت‌های "دانش پایه" که درجه تخصصی مدیریتی بالایی را نیاز دارند.

به گفته کردزنگنه، تعیین شرایط اهلیت خریداران نیز به عهده هیئت واگذاری خواهد بود که تناسب با زمینه کاری و سایر ویژگی‌های خاص هر شرکت مصادیق آن را مشخص خواهد نمود

موضوع واگذاری روزنامه رسمی کشور از دیگر موارد دستور کار امروز هیئت واگذاری بود که بنابر اعلام کردزنگنه، به کمیسیون اصل 138 قانون اساسی جهت تعیین حاکمیتی بودن یا نبودن آن ارجاع شد.



کردزنگنه در ادامه اظهار داشت: مسأله ارزیابی و شرکت‌های بزرگی که قبلاً سهام عدالت آنها واگذار شده بود در جلسه مطرح و قرار شد سازمان خصوصی‌سازی، آنها را تعیین قیمت کرده و در جلسات آتی هیئت واگذاری ارائه کند.

دبیر هیئت عالی واگذاری، بررسی شرایط فروش پنج درصد سهام بیمه‌های بزرگ به سایر مدیران متخصص و کارآمد بخش بیمه‌ها را از دیگر دستورات جلسه امروز هیئت واگذاری اعلام کرد و گفت: براساس توافق اعضای هیئت قرار شد، این سهام به صورت 20 درصد نقد و مابقی به صورت اقساط سه ساله بدون سود، طبق آئین‌نامه مصوب بیمه‌ واگذار شود.