95 درصد کراک موجود در ایران کافئین دارد

رئیس دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: البته نتیجه نهایی این تحقیق هنوز مشخص نشده اما با این وجود در بیشتر کراکهای کشف شده در کشور که در این تحقیق مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته وجود کافئین تایید شده است.

دکتر تهمینه بارهی افزود: به نظر می رسد با توجه به تاثیر کافئین بر فرد مصرف کننده، این کار به شکلی عامدانه از سوی تولید کنندگان این ماده مخدر برای وابستگی و اعتیاد هر چه بیشتر مصرف کنندگان صورت می گیرد.

این مقام مسئول در پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به دیگر تاثیرات استفاده از کافئین در تولید کراک اظهار داشت: برخی تحقیقات نشان می دهد کافئین موجب تسریع فرایند بخار شدن کراک می شود و با توجه به اینکه مصرف کنندگان این مواد بیشتر آن را از راه استنشاق مصرف می کنند این کار نیز به همین هدف صورت گرفته است.



موادی که با نام کراک در ایران توزیع می شود هروئین غلیظ شده است و در برخی موارد نیز از ضایعاتی که نمی توان از آن هروئین خالص بدست آورد تولید می شود. این کراک یکی از قویترین مواد مخدر محسوب شده و به شدت اعتیاد ایجاد می کند به طوری که طی یکماه اول مصرف دائم آن، مقدار مصرف به سه یا چهار برابر روز اول مصرف رسیده و تعداد دفعات مصرف روزانه به 10 بار در روز (تقریبا هر دو ساعت یکبار) می رسد.

کراک شدیدا فرد مصرف کننده را دچار خواب آلودگی می کند. مصرف مداوم این ماده مخدر در کوتاه مدت اثرات مخرب جبران ناپذیری در بدن فرد مصرف کننده اعم از عفونت اجزای داخلی بدن، پوسیدگی دندانها، سرطان حنجره و ریه، نابودی ریه و کبد ایجاد می کند. به طور کلی تمام اجزائی که در تماس مستقیم با دود کراک هستند ذره ذره نابود شده و می پوسند.

بررسیها نشان می دهد مصرف کنندگانی که طولانی مدت از این مواد استفاده می کنند میزان عفونت بدنشان به قدری است که اجزای بدن از هم جدا می شوند و گوشت زیر پوست دچار عفونت شده و به اصطلاح کرم می گذارد.

رئیس دفتر تحقیقات پلیس مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نحوه تولید اینگونه مواد مخدر نیز گفت: البته کافئین تنها افزودنی نیست که به این ماده مخدر افزوده می شود، بیشتر مواد مخدری که مصرف آنها در کشور ما متداول شده است مانند شیشه و کراک ناخالصی و افزودنیهای خطرناکی داشته و به شکل بسیار غیربهداشتی نیز ساخته می شوند.

دکتر بارهی اظهار داشت: قاچاقچیان و سوداگران مواد مخدر طبیعتا اهمیتی برای سلامت مصرف کننده های این مواد قائل نیستند و به همین دلیل نیز مواد مخدر صنعتی مانند کراک و شیشه را درغیر بهداشتی ترین کارگاهها و با ابتدایی ترین وسایل تولید می کنند.

بنا به گفته این مقام مسئول تولید این مواد در محیطهای غیربهداشتی و با وسائل ابتدایی موجب افزوده شدن انواع مواد سمی به آنها شده که بر روی فیزیولوژی مصرف کننده تاثیرات بسیار مخرب و خطرناکی دارد.