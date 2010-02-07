به گزارش خبرنگار مهر، تماشاخانه ایرانشهر که مدت زمان زیادی از بهرهبرداری و فعالیت آن در زمینه تئاتر حرفهای ایران نمیگذرد در ماههای گذشته توانسته توجه اهالی و خانواده تئاتر را به خود جلب کند و اقدامات خوبی در راستای تحقق تئاتر خصوصی انجام دهد. طبق گفته دکتر مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر قرار است جدول اجراهای نمایشی دو سالن تماشاخانه در سال 89 تا اواسط اسفندماه سال جاری اعلام شود.
طبق گفته جوزانی حدود 30 درصد اجراهای نمایشی سال 89 تماشاخانه ایرانشهر از میان آثار بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر است که با توافق با ادارهکل هنرهای نمایشی در سالنهای شماره یک و دو ایرانشهر به صحنه میروند. باقی اجراهای تماشاخانه ایرانشهر نیز نیز از میان هنرمندان متقاضی و علاقمند به اجرا در سالنهای تماشاخانه و همچنین رایزنی با هنرمندان حرفهای تئاتر برای اجرا مشخص میشود.
کیفیت آثار و تضمین کیفیت اجرا از جمله ویژگیهایی است که برای انتخاب آثار تماشاخانه ایرانشهر از طرف مدیر آن مدنظر قرار میگیرد. طبق تصمیم مدیر تماشاخانه ایرانشهر نرخ بلیت نمایشها بسته به شرایط متغیر است و اقداماتی برای جذب حمایت مطبوعات در تولید و اجرای اثری نمایشی برای اولین بار در تئاتر ایران انجام خواهد شد..
دستیابی به برنامهریزی درست و مناسب و بسته شدن جدول اجرایی تماشاخانه ایرانشهر برای سال 89 میتواند قدمی مثبت باشد. زیرا داشتن برنامهریزی و جدول مشخص اجراها باعث مشخص شدن وضعیت گروههای نمایشی میشود .گروهها هم میتوانند برنامهریزی لازم برای اجرای خود را از ماهها قبل تدارک ببینند.
جدول اجراهای سال آینده سالنهای شماره یک و دو تماشاخانه ایرانشهر اسفندماه به اطلاع اهالی تئاتر و رسانه میرسد.
به گزارش خبرنگار مهر، تماشاخانه ایرانشهر که مدت زمان زیادی از بهرهبرداری و فعالیت آن در زمینه تئاتر حرفهای ایران نمیگذرد در ماههای گذشته توانسته توجه اهالی و خانواده تئاتر را به خود جلب کند و اقدامات خوبی در راستای تحقق تئاتر خصوصی انجام دهد. طبق گفته دکتر مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر قرار است جدول اجراهای نمایشی دو سالن تماشاخانه در سال 89 تا اواسط اسفندماه سال جاری اعلام شود.
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