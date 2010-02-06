به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین الملل شرکت قطارهای مسافری با اعلام خبر افزود: بر اساس اعلام راه آهن کشورهای ترکیه و سوریه، حرکت این قطار به جهت بازسازی خطوط از تاریخ های 24 اسفند 88 تا اطلاع ثانوی لغو و در صورت رفع مشکل متعاقبا اطلاع رسانی می شود.

بر این اساس قطار تهران - استانبول (1) و بالعکس طبق برنامه ساعت 21 و 50 روزهای پنجشنبه از تهران حرکت و ساعت 23 و 55 روزهای چهارشنبه از استانبول برای جابجایی مسافران اقدام می کند.

قطار تهران - استانبول (2) و بالعکس نیز با تغییر برنامه، روزهای دوشنبه ساعت 21 و 50 از تهران حرکت کرده و ساعت 23 و 55 روزهای یکشنبه از ترکیه مراجعت خواهد کرد.

حرکت قطار سوریه روز دوشنبه 19 بهمن ماه نیز از دو طرف (تهران و دمشق) به همین دلیل از برنامه حرکت حذف است.

رجا از هموطنان درخواست کرد برای ارائه هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می توانند به شماره 3000139 پیامک ارسال کنند.

بر اساس اعلام قبلی روابط عمومی رجا، فروش بلیت قطارهای بین المللی برای نوروز 89، ساعت 8 صبح فردا یکشنبه (18 بهمن ماه) از طریق مرکز فروش سراسر کشور آغاز می شود.