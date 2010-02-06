  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۳۲

امسال هزار موقوفه در گیلان شناسایی و کشف شد

امسال هزار موقوفه در گیلان شناسایی و کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گیلان از شناسایی هزار موقوفه در سطح شهرستانهای استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری امروز در همایش واقفان، خیران و هیئتهای امنای بقاع متبرکه استان افزود:  گیلان یک هزار واقف و بیش از 900 امامزاده دارای شجره نامه است.

وی با اعلام اینکه فرهنگ وقف باید توسعه یابد، اظهارداشت: وقف سنتی حسنه، عملی نیک و صدقه جاریه است که همه باید تلاش کنند که  این فرهنگ در جامعه توسعه یابد.

مدیرکل اوقاف گیلان با اشاره به اینکه فرهنگ وقف، فرهنگ غنی اسلامی است و وقف مایه سعادت واقف و برکت برای مردم است، افزود: موقوفات آثار و برکات فرهنگی و اجتماعی و دینی زیادی به دنبال دارند که باید متناسب با وقف نامه و مصارف آن در راستای عمل به نیات واقف از آنها استفاده شود.

وی همچنین بر ترویج فرهنگ وقف به عنوان نیاز جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: موقوفات باید احیا و در مسیر اصلی خود صرف شود.

اشکوری تصریح کرد: اگر به رقبات موقوفات به درستی رسیدگی شود، تحول عظیمی در تمامی سطوح کشور ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب موضوع وقف ترویج شد و برکات فراوانی به همراه داشته است، اظهار داشت: احیای سنت وقف مسئله‌ای است که باید آن را از برکات انقلاب برشمرد و مورد استقبال مردم نیز قرار داد.

مدیرکل اوقاف گیلان در ادامه با اعلام اینکه وقف یکی از سنتهای مهم اسلام است، یاد آورشد: متاسفانه این سنت مورد فراموشی واقع شده بود که به برکت نظام اسلامی و رهبری امام خمینی(ره) احیا شد.
کد مطلب 1030986

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها