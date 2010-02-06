امسال هزار موقوفه در گیلان شناسایی و کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام سید کاظم میر حسینی اشکوری امروز در همایش واقفان، خیران و هیئتهای امنای بقاع متبرکه استان افزود: گیلان یک هزار واقف و بیش از 900 امامزاده دارای شجره نامه است.

وی با اعلام اینکه فرهنگ وقف باید توسعه یابد، اظهارداشت: وقف سنتی حسنه، عملی نیک و صدقه جاریه است که همه باید تلاش کنند که این فرهنگ در جامعه توسعه یابد.

مدیرکل اوقاف گیلان با اشاره به اینکه فرهنگ وقف، فرهنگ غنی اسلامی است و وقف مایه سعادت واقف و برکت برای مردم است، افزود: موقوفات آثار و برکات فرهنگی و اجتماعی و دینی زیادی به دنبال دارند که باید متناسب با وقف نامه و مصارف آن در راستای عمل به نیات واقف از آنها استفاده شود.

وی همچنین بر ترویج فرهنگ وقف به عنوان نیاز جامعه اسلامی تاکید کرد و گفت: موقوفات باید احیا و در مسیر اصلی خود صرف شود.

اشکوری تصریح کرد: اگر به رقبات موقوفات به درستی رسیدگی شود، تحول عظیمی در تمامی سطوح کشور ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب موضوع وقف ترویج شد و برکات فراوانی به همراه داشته است، اظهار داشت: احیای سنت وقف مسئله‌ای است که باید آن را از برکات انقلاب برشمرد و مورد استقبال مردم نیز قرار داد.

مدیرکل اوقاف گیلان در ادامه با اعلام اینکه وقف یکی از سنتهای مهم اسلام است، یاد آورشد: متاسفانه این سنت مورد فراموشی واقع شده بود که به برکت نظام اسلامی و رهبری امام خمینی(ره) احیا شد.