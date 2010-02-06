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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۳۹

سهرابی خبر داد:

وجود دو هزار پرونده موقوفات در تشکیلات قضایی مازندران

وجود دو هزار پرونده موقوفات در تشکیلات قضایی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: هم اکنون دو هزار پرونده مربوط به موقوفات در تشکیلات قضایی استان تشکیل وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر شنبه در همایش وقف، عدالت و پیشرفت در محمود آباد افزود: موقوفات و اماکن متبرکه از وظایف اصلی این اداره بوده که احیاء و مراقبت از موقوفات نتایج و ثمرات مادی و معنوی فراوانی را در جامعه دارد.

وی از پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان بهترین عامل به سنت حسنه وقف نام برد و خاطرنشان کرد: بر اساس روایات اسلامی گام برداشتن در مسیر احیاءموقوفات بهترین عمل محسوب می شود.

سهرابی به وجود بیش از دو هزار پرونده موقوفات در تشکیلات قضایی استان اشاره کرد و گفت: این همایش به منظور تعامل و هم اندیشی با قضات استان و تسریع در رسیدگی به پرونده ها برگزار شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: هم اکنون 13 هزار و 431 مورد موقوفه در مازندران وجود دارد که 70 درصد آن مربوط به تعزیه و عزاداری سالار شهیدان است.

سهرابی افزود: چنانچه موقوفات احیاء شود پاسخگوی همه مسائل دینی و مکتبی استان خواهد شد.

کد مطلب 1030995

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