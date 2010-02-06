وجود دو هزار پرونده موقوفات در تشکیلات قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر شنبه در همایش وقف، عدالت و پیشرفت در محمود آباد افزود: موقوفات و اماکن متبرکه از وظایف اصلی این اداره بوده که احیاء و مراقبت از موقوفات نتایج و ثمرات مادی و معنوی فراوانی را در جامعه دارد.

وی از پیامبر بزرگوار اسلام به عنوان بهترین عامل به سنت حسنه وقف نام برد و خاطرنشان کرد: بر اساس روایات اسلامی گام برداشتن در مسیر احیاءموقوفات بهترین عمل محسوب می شود.

سهرابی به وجود بیش از دو هزار پرونده موقوفات در تشکیلات قضایی استان اشاره کرد و گفت: این همایش به منظور تعامل و هم اندیشی با قضات استان و تسریع در رسیدگی به پرونده ها برگزار شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: هم اکنون 13 هزار و 431 مورد موقوفه در مازندران وجود دارد که 70 درصد آن مربوط به تعزیه و عزاداری سالار شهیدان است.

سهرابی افزود: چنانچه موقوفات احیاء شود پاسخگوی همه مسائل دینی و مکتبی استان خواهد شد.