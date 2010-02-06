معاون سیاسی امنیتی استانداری با تصمیم نهایی خودم انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در آئین تودیع و معارفه معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در استانداری افزود: در انتخاب ابراهیمی از شخصیت و افراد مختلف مشورت گرفته ولی در تصمیم گیری از هیچ فردی مشورت نگرفته ام.

وی با اشاره به اینکه علت تاخیر در انتصاب معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به واسطه بررسی گزینه های خوش فکر، اثرگذار و شایسته از نقاط و سلائق مختلف استان توسط بنده بوده است، خاطر نشان کرد: جمعی از خوبان مستعد تصدی گزینه فوق بوده و بنده باید از این میان یکی را برمی گزیده که در نهایت از هادی ابراهیمی برنامه خواسته که برنامه اش مورد ارزیابی و نظر شخص وزیر محترم کشور قرار گرفته و ایشان (وزیر کشور) بی درنگ پیشنهاد بنده را پذیرفتند.

طاهایی اظهار امیدواری کرد: معاون جدید سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با استفاده از ظرفیتهای استان و رویکرد وزیر جدید کشور در جهت غنا بخشی به شورای تامین مازندران جدیت داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وجود شخصیتها و مسئولان مازندرانی در جایگاه های مدیریت کلان کشور اشاره کرد و افزود: رئیس دولت دهم به همراه اعضای دولت اکنون اهتمام خود را معطوف به سرمایه های انسانی مازندران کرده تا عقب ماندگیهای چندین ساله مازندران با استفاده از این پتانسیلها رفع شود.

استاندار مازندران از مدیران دستگاه های اجرایی، مجمع نمایندگان و فرمانداران مازندران خواست تا با اعمال برنامه ریزیهای صحیح و اصولی موجبات بهره برداری و استفاده بهینه از پتاسیلها و مدیران ملی اهل مازندران را در استان فراهم آورند.

وی یادآور شد: هم اکنون دو رئیس قوه، رئیس دفتر رئیس جمهور، چندین وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان، مدیران کل ستادی وزارتخانه ها اهل استان مازندران و خطه شمال بوده که باید با ایجاد ارتباط با این افراد عقب ماندگیهای گذشته مازندران را جبران کرد.